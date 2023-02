“Qué te pasó, hue...? No entiendo”: Johnny Herrera cuestionó en vivo a Leandro Benegas por fichar en Colo Colo

En plena entrevista en vivo en el programa “Todos Somos Técnicos”, Johnny Herrera cuestionó a su excompañero en la U Leandro Benegas por su reciente fichaje en Colo Colo.

Cuando Herrera tomó su turno para preguntar, entre risas cuestionó la decisión del “Toro” de dejar Independiente de Avellaneda para sumarse al vigente monarca del fútbol chileno.

“¿Qué te pasó hueón, qué te pasó? Estabas en Argentina, en un club importante, hiciste un par de goles, estabas súper bien considerado y qué te dio por volver a Chile”, partió expresando “Samurái”.

“No hablaré del equipo al que viniste. Cualquier futbolista que sale de un medio tan competitivo, lo único que quiere es estar en un equipo grande con una tremenda historia. No entiendo, ¿qué te dio por volver a Chile?”, prosiguió.

Ante la consulta y emplazamiento de Herrera, Benegas partió respondiendo: “Este último tiempo cuando Independiente cambió de técnico, de dirigencia, no me sentía que iba a ser importante para el equipo. La verdad no me sentía cómodo”.

Junto con ello, el delantero de 34 años destacó que “Colo Colo me había demostrado sus ganas de contar conmigo desde el segundo semestre del año pasado, a fin de año volvieron a demostrarme que querían contar conmigo y con ganas que de esas que a uno le hace bien, le muestran ese interés y contar contigo, también ayuda para tomar las decisiones”.