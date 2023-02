Brayan Rovira: “Me caracterizo por la dinámica, la buena pegada y la agresividad marcando”

El miércoles, poco después de arribar al país y superar las revisiones médicas, Brayan Rovira ya estaba incorporado a los trabajos de Universidad Católica. El colombiano se convertía, así, en el último refuerzo de los “franjeados”, siendo el mediocampista que esperaba el técnico Ariel Holan. Como venía bien puesto a punto físicamente y con la pretemporada hecha en su club de procedencia, se sumó inmediatamente a los entrenamientos con el resto del plantel, realizando los movimientos futbolísticos de inmediato. Incluso, ya en esa primera práctica, el DT “cruzado” lo alineó con los titulares y se proyecta que esté entre los citados para el partido del domingo ante Cobresal.

¿Cómo han sido estos primeros días de trabajo, donde ya está haciendo fútbol y alternando con los titulares?

—Muy importantes. Estoy contento, la verdad, porque estamos entrando a la adaptación, entrando en la onda que quiere el “profe”, en la idea que quiere manifestar y en la ejecución que quiere de nosotros, los volantes. Se ha facilitado gracias a su forma de expresarlo y explicarlo, porque es muy práctica y sencilla, para transmitir ese juego ofensivo y de posesión que pretende el técnico. Estamos entrando en eso de la mejor manera y estamos ansiosos de que las cosas puedan fluir el domingo, y poder estar desde donde me toque.

Todo parece fluir, porque ya juega con los titulares...

—Sí, el “profe” ha estado intercambiando y me ha tocado trabajar con los dos grupos. Ahora hay que esperar a ver qué decisión toma...

Pero, claramente, lo veremos al menos en la banca el domingo en Rancagua...

—Esa es la intención. Y, si bien es decisión del cuerpo técnico, también estamos a la espera de que toda la documentación esté en orden para poder estar disponible.

La adaptación se ha dado muy rápido, entonces.

—Todo ha sido muy fácil, muy conveniente, por parte de todo el plantel, que me ha acogido de la mejor manera, y eso a uno lo hace sentir muy tranquilo y feliz. Así se hace más fácil todo el proceso de adaptación.

¿Qué cosas lo caracterizan como mediocampista?

—Siempre me he caracterizado por la dinámica y la buena pegada: el remate de media distancia y de la pelota parada, los cambios de frente... A la hora que toca marcar, soy agresivo, ganando los duelos aéreos y terrestres. Esa es la intención que uno trata de mostrar. Me siento más cómodo de “5″, de volante de contención, que es donde he jugado este último tiempo, pero hemos hablado con el “profe”, y la intención es estar disponible donde él me necesite, más haciendo de mixto. Aunque soy un volante más de contención, siempre estoy dispuesto a aportar al grupo y con lo que el “profe” necesite.

Es su primera experiencia fuera de Colombia. ¿Qué lo llevó a tomar la decisión de tomar la oferta de Católica?

—Venía con la intención, siempre, de poder dar ese salto de calidad. Y, gracias a Dios, hoy se da esta gran oportunidad. Fue clave para asumir el desafío la confianza demostrada por el club hacia mí, mostrando un gran interés. También fue muy relevante la comunicación con el “profe” Holan, que fue muy importante, y también es significativo todo lo que representa Católica, que es un club grande, que siempre está peleando en todos los torneos donde compite. Todo eso fue relevante para mí y ayudó a tomar la decisión.

¿Cuál es el objetivo en esta temporada, en su debut en el exterior, y con un equipo que viene de un pasado reciente exitoso?

—Ir paso a paso, centrarse en el torneo local, antes de disputar la Sudamericana. Afrontaremos cada desafío con la mayor disposición. Luego, en base a los resultados en los diferentes frentes, iremos poniendo foco a lo que sigue.

Por último, usted debutó con Reinaldo Rueda, quien tuvo un paso como técnico de la selección chilena. Junto a él, fue parte de un ciclo muy exitoso de Atlético Nacional, con Copa Libertadores ganada, inclusive. Debe ser un personaje importante en su trayectoria.

—Sólo quedan palabras de agradecimiento hacia el “profe” Reinado, por la oportunidad que me dio en 2015 para debutar como profesional, jugando en ese equipo ganador. Fue un período de mucho aprendizaje, estando al lado de esos grandes jugadores, además de la campaña de la Libertadores. Eso fue una experiencia única y siempre estaré agradecido de él. Además, es un gran ser humano, que siempre está dispuesto a ayudarle a la persona, antes que al futbolista.