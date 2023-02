Johnny Herrera y las críticas a Cristóbal Campos: “Me causó extrañeza el ensañamiento de una alguna parte de la prensa”

Johnny Herrera, quien se ha convertido en una especie de padrino futbolístico de Cristóbal Campos, hizo una férrea defensa del actual arquero titular de Universidad de Chile, luego del mal partido que tuvo el fin de semana ante Palestino.

En específico, “Samurái” le quitó dramatismo al error de “Campitos” que permitió la apertura de la cuenta por parte de Palestino, en el compromiso que terminó con triunfo 2-0 en favor de los árabes.

“Fue un rebote… hablando de Campos, se va a comer goles ahora, en diez años más y cuando se esté retirando”, estableció el ídolo azul durante su participación en “Todos Somos Técnicos” de ayer jueves.

“¿A qué arquero no le ha pasado? Le pasó a Neuer, a Bravo, a Lucho (Marín), me pasó a mí, a todo el mundo. Son gajes del oficio, a levantar la cabeza y a seguir jugando, que sigue siendo de lo mejorcito que tiene la U”, complementó.

En la misma línea, Herrrera sostuvo que “a diez jugadores les pasa que no controlan bien y no pasa nada. Ahora el tipo (Campos) no controló bien y salió gol, lamentablemente”.

Tras ello, el actual rostro de TNT Sports cuestionó ciertas críticas que ha recibido Campos por el descrito yerro ante Palestino. “Me causó extrañeza el ensañamiento de una alguna parte de la prensa”, expresó.

“La pregunta fue ‘¿Ahora va a jugar Toselli?’ ¿Qué onda, qué les pasa? No hay tolerancia, no hay nada. Fue solo un partido”, cerró.