“Solo a los más grandes”: Arturo Vidal recurre a una soberbia frase de Zlatan para responderle a sus críticos

El futbolista chileno Arturo Vidal enfrenta uno de los momentos más complejos de su extensa y exitosa carrera como futbolista profesional. Luego del fracaso que sufrió con el Flamengo en el Mundial de Clubes, al perder ante el Al Hilal de Arabia Saudita, el “King” ha sido blanco de duras críticas y la directiva del “Mengao” estaría analizando poner fin a su contrato de manera anticipada.

Ese duro traspié a nivel colectivo se suma a dos situaciones fuera de la cancha que incluso le costaron una multa interna: el berrinche en la banca al no ingresar en el duelo ante Boavista por el Campeonato Carioca y su ofrecimiento a Colo Colo a través de una transmisión por Twitch.

En ese contexto, Vidal ha optado por mostrarse muy comprometido con el Flamengo. El “Rey Arturo” ha compartido imágenes junto a sus compañeros en los entrenamientos, pero también se dio espacio para responderle a sus críticos.

A través de una historia en Instagram, el bicampeón de América tomó una soberbia frase del sueco Zlatan Ibrahimovic para hacerle frente a quienes por estos días lo han cuestionado por su nivel deportivo en el “Fla”.

La frase de Zlatan es la siguiente: “Si no recibes críticas, es que no estás en la cima. Me han criticado durante 25 años porque soy el número uno”.

El formado en Colo Colo llegó a esta declaración del sueco, a través de una historia de uno de sus seguidores, quien lo etiquetó y le dejó el siguiente mensaje: “Eso mismo debe pensar Arturo Vidal al leer las críticas y memes que le hacen los haters de RRSS que, convenientemente, olvidan su trayectoria y palmarés”.

Ante ello, el mediocampista de 35 años replicó la historia de su seguidor y haciendo eco de la frase de Ibrahimovic le respondió a sus detractores. “Solo a los más grandes critican”, expresó el futbolista que tiene contrato con Flamengo hasta fines de 2023.