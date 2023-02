Carlos Caszely a casi un año de la muerte de su esposa: “El fútbol no me provoca alegría, pero sí me desenreda un poco la cabeza”

El histórico futbolista chileno Carlos Caszely sufrió una dolorosa pérdida el año pasado cuando el 22 de febrero, su esposa de casi 50 años, María de los Ángeles Guerra, falleció producto de un cáncer. En una entrevista con la revista El Sábado habló sobre este duelo, la cual fuue recopilada por T13.

“El psiquiatra me dijo que no necesito pastillas porque no estoy deprimido. Mejor, porque quiero vivir mi duelo así: que me duela, me pegue, me haga llorar”, señaló el goleador histórico.

La pérdida de su compañera de vida fue muy dura para el exjugador de Colo Colo, quien afirmó que ni su pasión por el fútbol es un consuelo. “El fútbol no me provoca alegría, pero sí me desenreda un poco esta maraña que tengo en la cabeza”, agregó el ex delantero.

El subcampeón de la Copa Libertadores de 1973 afirmó que los momentos más duros que ha vivido son durante el ocaso, ya que siempre estaba con la compañía de su señora. Por eso, contó que sale a caminar un par de horas cerca de su departamento en la capital.

“Camino hora y media. Me doy vueltas y vueltas, hasta que ya estoy más calmado”, señaló.

De igual forma, Carlos Caszely confesó que le habla a las fotos de su esposa que tiene en la entrada de su casa, y en las noches le escribe frases que después las convierte en canciones para María de los Ángeles Guerra.