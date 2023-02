Javier Margas y su fórmula para jubilar a los 54 años: “Cuando quiero me levanto, cuando no quiero, no, yo manejo mis tiempos”

El exfutbolista Javier Margas, a sus 54 años, ya se dio por jubilado. Tras pasarle la administración de sus empresas a sus hijos, el mundialista en Francia 1998 se dedica a descansar, disfrutar de sus nietos y supervisar las obras en uno de sus moteles, el único negocio que lo mantuvo bajo su directa tutela.

Catalina, quien quedó como su hija mayor tras el fallecimiento de Javier Andrés en 2013, es la que lidera la administración de sus negocios. “La Cata salió gitana, como yo. Ella me ayuda, me da un par de lucas mensuales, como estoy jubilado, y trabaja por mí. Tiene la empresa de Transportes Gemita y me administra unos hoteles”, contó Margas en entrevista con Las Últimas Noticias.

Al detallar cómo funciona esta fórmula, el campeón de la Libertadores 1991 con Colo Colo explicó que “por ejemplo, a mi hija no le paso plata, le paso un hotel y le digo ‘ya, hazte cargo tú’. A la otra le paso una residencia, a mi hijo también le pasé un motel y le digo ‘ya, dame tanto mensual’, y así empiezan a trabajar desde chiquititos. Es fácil pedir, pero mejor que les cueste, para que le tomen valor a las cosas, lo que les cuesta cuando van a comer a un restorán, no puede ser todo tan bonito”.

“Al principio era ‘papá, pásame unas Lucas mensuales’ y les dije ‘sabís que no, toma, te paso un negocio, tú preocúpate de la luz, del agua, del calefont, ya, dame tanto’. A lo mejor no gano mucho, pero es una cuota y me la dan semanal, el otro mensual. Y estoy jubilado”, continuó.

En la misma línea, el exdefensa del West Ham United comentó que “fue una jubilación anticipada y yo me quedo con un negocio para entretenerme, el del Camino Internacional (Motel Ensueño, en Concón) y ahí tengo los maestros, porque yo me preocupo de la mantención, de los eléctricos. Prefiero estar encima. Es para tener un poco de actividad. Construí un camping en Reñaca Alto, con piscina, 50 quinchos, salones de eventos, eso también se lo voy a pasar a mi hija”.

“Tampoco voy a pasar todo el día echado”

Javier Margas también declaró que “soy trabajólico, no me gusta salir de vacaciones, me arranco un fin de semana en patota, ¡si paso todos los días de vacaciones!, cuando quiero me levanto, cuando no quiero, no, yo manejo mis tiempos. Es que ya descansé con mis hijos, ya los vi crecer, está la meta cumplida, porque si me pasa algo se pueden desenvolver solos. ¿Tiempo para mí para viajar? Noo, si yo ya estoy saturado de viajar o darme gustos, de ir a Reñaca, nooo. Mientras más relajadito, mejor”.

Aunque se considera jubilado, el exfutbolista remarcó que sigue dedicando parte de su tiempo a trabajar. “Me entretiene ir a supervisar a los maestros en el motel, tampoco voy a pasar todo el día echado, jajá. Me gusta crear cosas”, estableció.

Por todo lo dicho, el exseleccionado nacional expresó que “a mis nietos los disfruto más, Santino me da alegría porque recuerdo a mi hijo, son los momentos que no disfruté los verdaderos hijos, y ahora uno malacostumbra a los nietos, les das en el grupo en todo, no como a tus hijos. Con los cabros chicos podís compartir, te hacís la paciencia, es diferente”.