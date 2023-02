Marco Estrada y su alejamiento del fútbol: “Por la calidad de jugadores que tenemos, no te dan ni ganas de contratar el canal que da los partidos”

El exseleccionado nacional Marco Estrada, quien se retiró en 2016 cuando tenía 33 años, tomó la decisión de alejarse del fútbol a raíz de distintas situaciones, entre ellas una fuerte decepción con varios actores del medio futbolístico nacional. Junto con ello, el mundialista en Sudáfrica 2010 optó por darle prioridad a sus emprendimientos y a su familia.

“Estuve mucho tiempo alejado del fútbol, alejado de todo porque en realidad hubo mucho tiempo de reinventarse y también de desconectarse del fútbol. En mis últimos años, algunas personas del cuerpo dirigencia me prometieron cielo, mar y tierra, pero al final no se concretó nada. Y tomé la decisión de reitrarme porque tenía un cansancio emocional que no lo podía soportar un año más. Debuté a los 15 años y jugó casi 20″, contó Estrada en entrevista con Las Últimas Noticias.

“Tomé la decisión de retirarme porque había un cansancio sicológico. Había muchas cosas del camarín, del fútbol, que ya no me motivaban a seguir. Te encontrabas con árbitros que querían figurar y poco abiertos al diálogo. También me pasaba con los juveniles que se estaban iniciando. Se sentía superiores y se había perdido el respeto al jugador de experiencia. Entre eso y muchas cosas, dije ‘hasta acá nomás llego’. Antes no era así el tema”, continuó.

Al revelar un detonante específico que lo llevó a tomar la decisión del retiro, cuando tenía 33 años y se encontraba en San Luis, el quillotano dio a conocer un profundo desencuentro con el PF Marcelo Oyarzún. “Pasaron varios entrenadores y llegó Miguel Ramírez con Marcelo Oyarzún y la verdad es que tuve muchos encontrones con Oyarzún porque su manera de trabajar está obsoleta en el fútbol. Para mí, él seguía viviendo de la Copa Libertadores 1991. Y con tanto maltrato y la manera que trataba a los juveniles, tuve muchas diferencias y terminaron por cansarme. Después hubo una cena a la que fui y ellos se dieron cuenta de que no había feeling”, reveló.

Marco Estrada Foto: AgenciaUNO

Luego manifestó que “tomé la decisión de no renovar y alejarme del fútbol porque siempre he cuestionado a ex jugadores que están en los medios criticando a actuales y ellos hicieron ni la mitad de lo que ha hecho el jugador cuestionado. No hablo de todos, porque rescato a Cristian Basaure, que, para mí, analiza el fútbol muy diferente a los demás. Y lo otro es que por la calidad de jugadores que tenemos, no te dan ni ganas de contratar el canal que da los partidos. Por eso me alejé y estoy en lo mío”.

“Si sigo pensando que soy futbolista, no avanzo”

En cuanto a su actualidad, quien defendiera los colores de Everton, Universidad de Chile y Montpellier, entre otros clubes, sostuvo que “ahí estamos en el Multiespacio, trabajando día a día. Lo disfruto mucho. Tengo contacto con la gente y eso me llena mucho. No me costó adaptarme porque me di cuenta de que ya no soy jugador de fútbol, a diferencia de otros que se siguen sintiendo jugadores y están retirados. Otros pretenden vivir como futbolistas pero no se dan cuenta de que la plata no es la misma”.

“Ahora hay que hacer la fila para ir al banco, por darte un ejemplo. Además, con la pandemia cambiaron muchas cosas. Y si sigo pensando que soy futbolista, no avanzo. Yo estoy feliz con mi trabajo en el complejo que inauguramos con Jean Beausejour, pero que ahora tratamos de sacarlo adelante con mi esposa Bárbara. Se juega fútbol y también se hacen eventos. El 18 de este mes estará la fiesta de la cerveza, por ejemplo”, complementó.