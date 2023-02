Carlos Chandía lanza una bomba: desclasifica un intento de soborno por parte de Marcelo Tinelli en la Libertadores

Carlos Chandía, éxarbitro FIFA y actual alcalde de la comuna de Coihueco, lanzó una verdadera bomba al revelar un episodio de intento de soborno por parte del reconocido empresario argentino y expresidente del club San Lorenzo, Marcelo Tinelli.

“Un día llegaron dos tipos a Concepción, me llamaron curiosamente de Santiago y me dijeron que venía a Concepción. Le pedí a un amigo de Coihueco que me acompañara porque no entendía nada. Fui al aeropuerto, los pasé a buscar, y luego me pidieron pasar a un banco para cambiar unos dólares”, partió contando Chandía, en conversación con Radio Futuro.

“Posteriormente fuimos a almorzar, y ahí los tipos me dijeron: ' Vos sabes que Tinelli lo único que quiere es ser campeón’. Seguí escuchándolos, salimos a caminar a la playa y luego los voy a dejar al aeropuerto. Ahí les dije que ‘se equivocaron de individuo’”, continuó.

Tras ello, el exárbitro detalló cómo fue su respuesta a estos intermediaros del empresario argentino, famoso por sus diversas actividades en televisión: “‘Díganle a ese tal Tinelli que si aparece en el camarín, le voy a pegar una patá en la raja que no se le va a olvidar nunca. Así que váyanse de aquí, no los quiero ver más y ojalá lleguen bien a sus casas no más, hueones’. Eso fue todo lo que les dije. Los tipos estaban muy nerviosos”.

Para cerrar su relato, el actual jefe comunal de Coihueco expuso lo siguiente: “Cuando llegué ese día al estadio, busqué a Tinelli y no apareció. No me acuerdo si era Libertad u Olimpia, pero ganó el equipo paraguayo 2-0 y no saben la tranquilidad que me dio. Lo único que quería era que el partido terminara bien, que no hubieran problemas ni escándalos. Pero yo si lo veía ahí (a Tinelli), le sacaba la mierda”.