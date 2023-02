“Comenzó aplacando el pesimismo”: Beausejour cuenta cómo se palpitó en la Roja el “penal perfecto” de Matías Fernández en la Copa América 2015

A raíz del reciente anuncio de retiro por parte de Matías Fernández, Jean Beausejour compartió públicamente un particular recuerdo de quien fuera por largos años en su selección. El actual comentarista deportivo relató cómo se palpitó en el plantel de la Roja el recordado “penal perfecto” de “M14″ en la final de la Copa América 2015 ante Argentina.

“El penal perfecto. No recuerdo un penal que me haya hecho tanto vibrar. La personalidad que tuvo Matías para decir ‘yo voy’. Él lo pidió”, comenzó contando “Bose” en la edición de este miércoles de “Los Tenores” de Radio ADN.

“Fue impresionante, porque todos en cierta medida decíamos ‘algo va a pasar, somos chilenos, alguna huea va a pasar y no vamos a salir campeones’. Pero yo creo que Matías fue el que comenzó aplacando el pesimismo, ese pesimismo que siempre existe cuando no has ganado nada”, continuó.

En la misma línea, el hoy rostro de ESPN Chile destacó que “Matías, con ese penal que fue implacable, a partir de ahí llenó de confianza a los que venías y para los jugadores argentinos fue un ‘téngase presente’”.

“Nuestra reserva ética y moral”

Por otro lado, Jean Beausejour habló de la faceta humana de Matías Fernández, a quien lo catalogó como “reserva ética y moral” del plantel de la selección chilena durante gran parte de la era más brillante de la Generación Dorada.

“A mí me tocó, aparte de disfrutar de su calidad futbolística, me tocó disfrutar de la calidad humana, de ese Matías introvertido, pero que tiene la capacidad, con algunos conceptos, de moverte, de hacerte pensar, de hacerte salir fuera de la caja”, expresó.

“En cierta forma dentro de ese grupo fue parte importante, fue nuestra reserva ética y moral. De esos tipos que cuando las cosas no andan bien o cuando uno tiene dudas existenciales, que las hubo en algún momento, uno va y le pregunta. Ese es Matías Fernández”, estableció.