“Es un delirio”: así respondieron en Argentina a la acusación de Chandía contra Tinelli por intento de soborno

Luego que el exárbitro chileno Carlos Chandía acusara un intento de soborno por parte de Marcelo Tinelli, exdirigente del club San Lorenzo de Almagro, en el marco de un duelo por la Copa Libertadores, desde el círculo del famoso empresario argentino le respondieron al actual alcalde de Coihueco.

“Es un delirio. Poco serio”, manifestaron desde el entorno de Tinelli a Olé. Del mismo modo apuntaron que “en 2009 Marcelo no era dirigente, nunca lo vio a Chandía y jamás hizo eso. La verdad es que es cómico, o tragicómico, lo que dice ese señor”.

Además, la fuente cercana al reconocido empresario trasandino consultada por el mencionado medio sostuvo que “supuestamente denuncia a Tinelli, pero nunca lo vio a Tinelli. O sea, dice que se le aparecieron dos tipos en Chile como representantes de Marcelo y los sacó a patadas... ¡Es una locura!”.

Por otro lado, Olé identificó el partido al que hizo alusión Chandía en su entrevista con Radio Futuro. Cabe recordar que el exárbitro FIFA hizo esta acusación en plena entrevista en vivo, sin embargo no logró recordar con precisión el compromiso en el que se enmarcó este supuesto intento de soborno.

“El match al que se refirió Chandía fue el 5 de marzo de 2009. Libertad le ganó 2 a 0 a San Lorenzo en el estadio de Sportivo Luqueño. En esa época, Tinelli no era parte de la Comisión Directiva, sino que estaba a cargo del marketing y de un grupo inversor. De todas maneras, su palabra ya tenía mucho peso en la conducción de Rafael Savino. San Lorenzo terminó cuarto en la fase de grupos y quedó eliminado de la Copa Libertadores”, estableció el periódico deportivo argentino.

¿Qué fue lo que dijo Chandía?

Carlos Chandía relató que “un día llegaron dos tipos a Concepción, me llamaron curiosamente de Santiago y me dijeron que venía a Concepción. Le pedí a un amigo de Coihueco que me acompañara porque no entendía nada. Fui al aeropuerto, los pasé a buscar, y luego me pidieron pasar a un banco para cambiar unos dólares. “Posteriormente fuimos a almorzar, y ahí los tipos me dijeron: ' Vos sabes que Tinelli lo único que quiere es ser campeón’. Seguí escuchándolos, salimos a caminar a la playa y luego los voy a dejar al aeropuerto. Ahí les dije que ‘se equivocaron de individuo’”.

carlos chandía (ANDRES PINA/PHOTOSPORT/ANDRES PINA/PHOTOSPORT)

Tras ello, el exárbitro detalló cómo fue su respuesta: “‘Díganle a ese tal Tinelli que si aparece en el camarín, le voy a pegar una patá en la raja que no se le va a olvidar nunca. Así que váyanse de aquí, no los quiero ver más y ojalá lleguen bien a sus casas no más, hueones’. Eso fue todo lo que les dije. Los tipos estaban muy nerviosos”.