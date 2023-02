Sergio Ramos se salió de casillas y agredió a un fotógrafo

El defensa español del París Saint-Germain, Sergio Ramos, es protagonista de una escena que le da la vuelta al mundo cuando terminó agrediendo a un fotógrafo.

La escena se viralizó luego del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich (0-1).

Reproches de todo tipo está recibiendo el jugador español por su actitud.

Sergio Ramos empujó a un fotógrafo

En las imágenes se observa que el fotógrafo está enfocado en otros jugadores del PSG y termina rozando a Ramos que no dudó en meterle un gran empujón en reclamo por tocarlo.

Que paso aqui @SergioRamos ?

Mira que soy fan tuyo…



Pero asi no, el Fotografo esta haciendo su trabajo y sin querer te topa un poquito!



Muy feo esto



https://t.co/CrovUVIdCr pic.twitter.com/YZKFHVW6fc — Arielipillo (@arielipillo) February 15, 2023

Nos faltó responsabilidad

“En la primera parte salimos a esperarlos, en la segunda tuvimos más espacios. El resultado es malo porque no hemos sabido aprovechar el apoyo de nuestro público”, afirmó.

“Nos ha faltado personalidad con el balón, tenemos que aprender, no hay que conformarse con esto. Nos espera una vuelta ilusionante en la que tenemos que dar la vida”, agregó.

“Todos queremos ganar. Pero el fútbol tiene esto, no importa como juegues, lo que importa es el resultado. Ahora tenemos que mantener la cabeza fría. Los que tenemos más experiencia tenemos que tratar de mantener la calma. Tenemos que dar la vuelta a esto”, dijo el jugador del PSG, que encadena tres derrotas consecutivas.

Ramos no quiso hablar de su futuro tras esta temporada: “Vivo al día, trato de disfrutar del estado que estoy teniendo, desde el final de la temporada pasada me voy sintiendo bien y eso es lo que me hace dar todo por el equipo. Lo que tenga que venir, ya vendrá”.