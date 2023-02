El crudo diagnóstico de Leonardo Véliz sobre la carrera de Matías Fernández: “Le faltó personalidad, carácter, liderazgo”

El histórico Leonardo Véliz realizó un crudo diagnóstico acerca de la carrera de Matías Fernández, quien recientemente anunció su retiro del fútbol profesional.

En nota con La Tercera, al “Pollo” le preguntaron si el “Mati” consiguió inscribirse entre los mejores “10″ de la historia de nuestro fútbol, ante lo que entregó una tajante respuesta: “No, de ninguna manera se merece estar entre los mejores volantes creativos de Chile. Le faltó mucho, aunque fue mejor de América una vez, yo creo que no entra”.

Al entregar los argumentos de su postura, el mundialista en Alemania 1974 estableció que “no miro por los logros o donde jugó, a muchos jugadores los miden por el pasaporte, pero no por las habilidades”.

En ese contexto, Véliz planteó que “al Mati le faltó personalidad, carácter, liderazgo. Siempre se le vio como un jugador muy débil en ese aspecto, no prevalecía como un líder dentro de la cancha. Sí era talentoso, pero no cuenta con lo que han tenido los otros ‘10′: un liderazgo en la cancha cuando las cosas no salen bien. No se echaba el equipo al hombro”.

Además, quien fuera el DT de la Roja Sub 17 en el Mundial de Japón 1993 sostuvo que a Fernández “le faltó constancia, porque después de la Copa América no sonó más como un jugador imprescindible en la Selección”.

El caso del “Mago” Valdivia

En contraparte, Leonardo Véliz manifestó que Jorge Valdivia sí reúne las condiciones necesarias para encumbrarse entre los mejores “10″ de la historia del fútbol chileno.

“Entra dentro de los ‘10′ más talentosos del fútbol chileno, concuerdo plenamente. Cuando el equipo se nublaba, él aclaraba el juego, esos son los jugadores valiosos, aunque no concuerdo con muchas cosas de su personalidad”, declaró.