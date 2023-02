Patricio Ormazábal sacó la voz tras el fracaso con la Roja Sub 20: “Fue un error usar la palabra niños”

Tras el fracaso que significó la eliminación de la selección chilena en la fase grupal del Sudamericano Sub 20 que se llevó a cabo en Colombia, Patricio Ormazábal fue despedido de la banca de la “Rojita”.

El ahora exentrenador de la Selección Sub 20 rompió el silencio y comentó la polémica que mantuvo con Darío Osorio y los motivos para dejar fuera de la nómina a Jordhy Thompson y Daniel Gutiérrez, dos grandes promesas de Colo Colo.

Sobre la conversación que tuvo con el jugador de la U tras tratarlo de “niño” luego de la caída ante Uruguay, el DT entregó la siguiente explicación a Radio Futuro: “Tuvimos un feedback con el jugador. Yo le digo que está ofuscado y él me dice ‘sí, es que la tarjeta que me mostró ni siquiera era para amarilla’, porque a veces a los jugadores se les olvida con la velocidad del partido. Después le muestro un video (sobre la jugada) y le digo ‘no te muestra amarilla por la falta, te la muestra porque cuando el árbitro te llama, tú le haces el gesto de que no te pesco’. Yo lo hablé con él”.

“Fue un error usar la palabra niños, porque a lo que menos fuimos era a tratarlos como niños, la exigencia que le metimos a ellos desde compromiso, respeto, entrenamiento, desde no titularidad, fue altísimo para lograr un resultado que no logramos tener. Fue un error la palabra”, agregó.

En cuanto a las ausencias de Jordhy Thompson y Daniel Gutiérrez, Ormazábal estableció que “fueron sólo decisiones técnicas. Nosotros vamos haciendo análisis por microciclos, cuando tenemos giras o partidos vamos evaluando de todo punto de vista: físico, técnico, táctico, compromiso. (...) Sentíamos que había gente que nos podía entregar más que Jordhy y que Daniel también, que incluso fue capitán del equipo, pero después fueron apareciendo nuevos jugadores”.

También tuvo palabras sobre la ausencia de Bastián Roco, promisorio defensa que por estos días se encuentra cortado en Huachipato. “Bastián estuvo hasta el final con nosotros. Sentimos que los otros centrales podían ofrecernos más cosas, ya sea jugando por la derecha, por la izquierda e incluso de lateral. En ese análisis tuvimos que tomar decisiones y por eso dejamos al margen a Bastián Roco. Es un tema absolutamente futbolístico y donde hay que tomar decisiones”, sostuvo.