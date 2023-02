“Desde otra posición yo fui importante”: Jorge Valdivia recordó su rol en la campaña en que Colo Colo luchó por no descender

Este viernes 17 de febrero se cumplen dos años del recordado duelo por la permanencia que jugó Colo Colo ante la Universidad de Concepción, en el estadio Fiscal de Talca, donde el “Cacique” de Gustavo Quinteros se impuso por 1-0 con gol de Pablo Solari, evitando así lo que hubiese sido su primer descenso.

En ese contexto, Jorge Valdivia, quien formaba parte de aquel plantel de Colo Colo, recordó cuál fue su rol en aquella angustiante temporada para el equipo más ganador de nuestro país. El “Mago” se sumó en diciembre de 2020 al plantel albo, sin embargo su aporte en cancha fue escaso a raíz de una seguidilla de lesiones.

“Cuando me voy de Colo Colo, se me acercan los dos ayudantes técnicos de Quinteros y el PF... y dentro de lo que me dijeron fue que desde otra posición yo fui importante. Y con eso me quedo”, sostuvo el exseleccionado nacional en “Los Tenores” de Radio ADN.

“Siento que desde donde me tocó, con una palabra de apoyo, con una palabra de experiencia propia, de momentos complicados que pasé en mi carrera futbolística, sí pude ayudar a algunos jugadores jóvenes que en ese minuto uno les estaba entregando una responsabilidad que no era de ellos”, continuó.

Valdivia afirmó que a aquellos jóvenes se les entregó “una mochila muy pasada, como lo que pasó con Assadi y Osorio en la U, pero yo diría más pesada aún, porque es Colo Colo, el equipo que representa al país, como dice la nueva camiseta ‘Colo Colo es Chile’”.

Jorge Valdivia abrazando a Maximiliano Falcón ese 17 de febrero de 2021 Foto: Photosport

Además, el campeón de América con la Roja en 2015 asumió que en dicha ocasión “desde lo futbolístico no llegué bien, venía de una para larga, traté de hacer lo máximo posible para estar, pero no pude. Es parte de la profesión a la que me entregué por casi 20 años, a veces bien, otras mal, pero siempre con la ambición de aportar lo más posible”.

El pobre aporte en cancha del “Mago”

Cabe recordar que Jorge Valdivia se incorporó en diciembre de 2020 a aquel plantel de Colo Colo que venía peleando en la parte baja de la tabla. El hoy comentarista deportivo volvía así a Macul (se había ido a fines de 2019) luego de un pobre paso por México defendiendo las camisetas de Morelia y Mazatlán, donde tuvo escasa continuidad debido a las lesiones.

Esas mismas lesiones marcaron su tercera y última etapa en el plantel profesional de Colo Colo, donde apenas jugó 86 minutos (repartidos en tres partidos) y no anotó goles. Posteriormente tuvo un breve paso por La Calera (2021) y una nueva aventura en México, precisamente en el Necaxa (2022), el que sería su último equipo.