Endler no se guarda nada tras el mazazo que Chile sufrió ante Argentina: “Tácticamente fue un partido muy malo”

Nada de bueno fue el último examen de la selección chilena femenina de cara al repechaje al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. La Roja fue goleada por 4-0 ante Argentina en un amistoso disputado en Auckland y donde la escuadra nacional se vio muy débil en todas sus facetas.

La portera y capitana Christiane Endler, quien jugó solamente el primero tiempo, fue autocrítica tras la contundente caída ante la Albiceleste.

“Fue un partido difícil, quizás poco real para nosotras porque jugamos con equipo muy joven, con niñas que estaban debutando en la Selección. El primer tiempo lo hicimos bastante bien defensivamente, cometimos un error que nos costó el gol. Bajó mucho el nivel en el segundo tiempo, nos desordenamos, perdimos un poco las marcas. Los cambios no aportaron mucho ni hicieron algún cambio a lo que estábamos viviendo”, reconoció la guardameta del Olympique de Lyon.

“Tácticamente fue un partido muy malo. Hay que aprender de los errores que cometimos hoy, nos queda un partido fundamental que es el que vale y tenemos que ir por todo ahí”, añadió.

Además, agregó: “Siempre es frustrante perder, porque genera cosas no gratas, pero creo que estamos enfocadas en el próximo partido. Hoy no era el equipo titular, varias llegaron hace poco de Europa y no estaban aptas para jugar hoy. Esperemos que en estos días que quedan para entrenar podamos dar rápido vuelta la página, aprendamos de los errores que cometimos hoy e ir por el partido”.

Por último, Endler sostuvo: “Gracias a todos los chilenos que nos vinieron a apoyar. Como siempre, acá en Australia y Nueva Zelanda la comunidad chilena es muy grande y se siente el apoyo. Gracias por venir”.

Cabe recordar que el martes 21 de febrero, a partir de las 22:00 horas (hora de Chile), la Roja femenina enfrentará al ganador del cruce entre Senegal y Haití. Quien se imponga en dicha instancia, se inscribirá en la Copa del Mundo.