“Son cosas que llevaron a que el grupo se volviera a encontrar”: Isla revela rol clave de Brereton en la reconciliación de la Roja

Mauricio Isla, quien cumplió un papel fundamental en la reconciliación del plantel de la Roja -a propósito del quiebre que se produjo entre Claudio Bravo y Arturo Vidal-, desclasificó detalles de aquella difícil etapa en la Selección y reveló que Ben Brereton Díaz cumplió un rol clave.

En conversación con Misión Deporte, el “Huaso” recordó esos complejos episodios en la Roja y cómo se fue forjando la reconciliación, en la que sacó a relucir una condición de líder que no era muy conocida a nivel público.

“Siempre se me veía con Alexis, Eduardo, Charles, Marcelo Díaz. Siempre hubo grupos y ese era nuestro grupo. El otro grupo era Beausjour, Jara, Medel, Vidal, Bravo. Entonces, hubo problemas separan al grupo y llega un momento en que hay que unirlo”, partió contando.

“Yo no lo busqué nunca. Me empecé a hacer más amigo de Claudio, porque nunca me llevé mal con nadie. Pero cuando pasa esto, lo de Arturo y Claudio, después nos juntamos, nos dijimos las cosas a la cara y queda ahí. Después claramente me empiezo a apegar mutuamente con Claudio y los live forman parte de eso”, continuó.

Tras ello, Isla sacó a colación el papel de Brereton. “Uno de los fundamentales es Ben, una persona que no sabe el idioma, pero a nosotros lo que más nos causó admiración por él es justamente eso de no saber el español y desde un comienzo tratando de hacerse entender”, comentó.

Brereton con Bravo y Alexis Foto: AgenciaUNO

“Nosotros nunca hablamos de lo que Ben hacía en la cancha, porque lo sabíamos. Pero sí nos llamó la atención la parte del corazón de Ben, de hacerse sentir ahí, de no irse, escuchar y preguntar, en inglés, en español, lo que sea. Son cosas que llevaron a que el grupo se volviera a encontrar”, complementó.

Por todo ello, el hoy lateral de Universidad Católica destacó los elementos que fueron clave en la reconciliación del plantel de la Roja. “La venida de Ben, mi cercanía con Claudio, lo de los live, compartir más con la gente. Antes nunca imaginamos hacer eso”, planteó.