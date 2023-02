Marcelo Díaz se lanza contra Nicolás Gamboa tras el polémico Audax-UC: “Con su arrogancia y falta de respeto, se le va el partido de las manos”

Universidad Católica y Audax Italiano protagonizaron uno de los duelos más polémicos en lo que lleva de Campeonato Nacional 2023, donde tanto espectadores como futbolistas manifestaron duras críticas al árbitro Nicolás Gamboa. Entre ellos, se destaca el experimentado Marcelo Diaz, quien en el post partido se lanzó con todo contra el juez.

“Claramente no era el partido que esperábamos que se jugase, ambos jugamos bien al fútbol, se ve manchado por cosas externas y eso no puede pasar”, partió comentado el bicampeón de América, de buen arranque de temporada en Audax.

Nicolás Gamboa tuvo una compleja noche en el Audax-UC Foto: AgenciaUNO

Tras ello, el mediocampista formado en Universidad de Chile hizo sus descargos contra Gamboa. “Quiero hacer hincapié en una cosa puntual, cuando venimos acá, venimos con mucho respeto, tratamos a todos los jugadores, a todos los árbitros por igual. Pero cuando un árbitro como Gamboa nos viene a insultar y nos viene a tratar mal dentro de la cancha, él desvirtúa el partido. Esas cosas las debemos parar y por eso termina así”, acusó.

Y es que el jugador que fue Bicampeón de América no terminó ahí ya que también sacó al juego la personalidad del juez del encuentro. “Sin faltarle el respeto, pero con su arrogancia y falta de respeto, se le va el partido de las manos. Pregúntale a los jugadores de Católica y te dirán lo mismo. Esto no puede suceder, somos profesionales, pero si no nos respetan, qué podemos hacer”, concluyó.