“Cosa horrorosa”: Daniel Morón criticó arbitraje de Felipe González y Colo Colo podría perder a Falcón para el Superclásico

El empate de Colo Colo con Everton (1-1) no sólo le costó al cuadro albo dos puntos en el torneo nacional y la pérdida del uruguayo Maximiliano Falcón, por expulsión, sino que dejó enfurecidos a los dirigentes albos luego de la actuación del árbitro Felipe González.

Uno de ellos, Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, quien puso énfasis en la decisión del juez de consultar al VAR para amonestar al defensor charrúa, quien podría recibir una sanción del tribunal de disciplina que incluso lo dejaría fuera del Superclásico ante la U, que se disputará en la octava fecha.

La rabieta de Daniel Morón

“Felipe González le puso amarilla a Falcón por una jugada que ve. Cuando le tira el pelotazo al jugador de Everton, él lo ve. Después va al VAR y quiere decir que se equivocó en lo que hizo minutos antes, como le erró todo el partido”, reclamó Morón.

“Menos mal que no fue siempre a la pantalla, porque sino debía corregirse siempre”, insistió el directivo de la concesionaria alba, quien incluso puso de ejemplo la amonestación que recibió otro jugador popular, Marcos Bolados, por ingresar a la cancha, supuestamente, sin autorización arbitral.

“Esa es otra cosa horrorosa. No hay comunicación entre los árbitros. No sé para qué mierda llevan esa wueaita (sic) en el oído y en la boca. No sé para qué”, disparó el dirigente.

“El cuarto (árbitro) le dice a Bolados que puede entrar. Es verdad que no debía entrar en esas condiciones, pero si el árbitro te lo dice, él entra. Y resulta que el principal no es capaz de preguntarle a su asistente si le dio la señal. Quedas condicionado por 70 minutos por un error”, cerró.