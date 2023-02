Pep Guardiola y su obsesión por Ricardo Antonio La Volpe

Pep Guardiola se ha convertido en uno de los mejores entrenadores del orbe, gracias a su filosofía de juego que se basa en la tenencia de la pelota.

Con el paso de los años, el timonel español ha evolucionado su estilo, gracias a que ha dirigido a diversos equipos en el Viejo Continente.

Pep Guardiola y su obsesión por La Volpe

Su propuesta de juego enamoró al balompié mundial cuando inició en el Barcelona, ya que los aficionados al fútbol quedaron maravillados con los planteamientos tácticos que impuso.

Toda esa propuesta fue un conocimiento que aprendió en sus años como futbolista. De hecho, Guardiola aceptó que en México sumó mucho aprendizaje.

Y es que, en la parte final de su carrera, Guardiola fue parte de los Dorados de Sinaloa, equipo de la Liga MX.

El mediocampista español vivió sus últimos minutos como profesional en México, en donde aprendió de diversos estrategas.

El timonel español quedó fascinado con los conceptos de La Volpe

Sin embargo, hubo un timonel, en particular, que le gustaba mucho a Pep, ya que obligaba a sus equipos a salir jugando desde la portería .

Ese estratega era Ricardo La Volpe, quien en 2006, cuando Guardiola fue parte de Dorados, comandaba la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania.

Pep quedó fascinado con sus conceptos, al grado de que se obsesionó con estudiarlos. Años más tarde implementó parte de esa estrategia en Barcelona, al obligar a su equipo a salir jugando desde la portería.

“Para Ricardo La Volpe, empezar jugando es pasarse la pelota entre los defensas, sin mucha intención, para pasar la esférica algunas veces y lanzarla, la mayoría de las veces. Pero La Volpe obliga a otra cosa. Hace a salir jugando, que no es otra cosa que futbolistas y pelota avancen juntos, al mismo tiempo. Si lo hace uno solo no hay premio, no vale. Han de hacerlo juntos. Como lo hacen los novios cuando salen juntos”, escribió en 2006 Pep, en su columna del periódico “El País”.