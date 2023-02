Valdivia desclasifica “la única vez” que se burló de un rival en la cancha: el “Clasiquero” Espinoza fue su víctima

Jorge Valdivia, quien durante su carrera profesional hizo sufrir a varios rivales a punta de su notable talento, se ganó el rótulo de jugador burlesco, justamente por abusar de su buena técnica al momento de enfrentar a sus contrincantes.

Sin embargo el propio Valdivia manifestó que nunca se sintió un jugador burlesco. Es más, al momento de recordar momentos de burlas a lo largo de su carrera profesional, el “Mago” sólo dio con un episodio.

“La única vez que me burlé por algo fue cuando estábamos jugando contra la U en el Nacional y el ‘Clasiquero’ Espinoza me quiso quitar la pelota como cuatro o cinco veces, al final di un pase miserable para al lado y me reí, porque no me la pudo quitar”, contó el exseleccionado nacional, durante la edición de este martes de “Los Tenores” de Radio ADN.

“Fue una situación natural, no de burla. Yo lo encontré muy natural, desde mi punto de vista”, remarcó Valdivia, lo que generó cuestionamientos de parte de su actual colega, ex compañero y amigo personal Jean Bausejour.

Esta declaración de Valdivia se dio en el marco de una larga conversación que sostuvo el panel sobre el comportamiento de los jugadores en cancha, a raíz de las recientes polémicas ocurridas en el Campeonato Nacional 2023.

Jorge Valdivia reconoce que se burló de Gonzalo Espinoza Foto: AgenciaUNO

El momento al que hizo alusión Valdivia, con Gonzalo Espinoza como víctima, ocurrió en el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo disputado el 18 de mayo de 2019, en el Estadio Nacional.

En dicha ocasión, Espinoza (hoy en Unión San Felipe) tuvo una ardua tarea al ser el encargado de marcar a Jorge Valdivia. El marcador final de aquel clásico fue un empate 1-1 con goles de Leandro Benegas para la U y Pablo Mouche para el “Cacique”.