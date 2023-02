Carlos Reinoso admite que llegó a consumir ‘20 pases de coca’ al día

Carlos Reinoso es una de las grandes leyendas del Club América, pero durante su época como jugador vivió un periodo muy oscuro relacionado con las drogas, que estuvieron cerca de costarle todo.

El Maestro acudió al programa SagaFut del Burro van Ranking y Juan Carlos Gabriel de Anda, con los que admitió que en su peor momento consumía “20 pases de coca” al día para bajarse el efecto de otras sustancias y del alcohol.

“El mayor triunfo de mi vida es haber salido de las drogas, me recuperé hace más de 30 años y no fue fácil, me costó un mundo. Me acerqué a Dios, mi hija Paola me ayudó muchísimo, el acercamiento de mis hijos me ayudó a salir adelante”, declaró.

También reconoció que cuando era entrenador de los Toros Neza, a mediados de los 90, tuvo una recaída y que fue Juan Antonio Hernández quien lo ayudó a recuperarse.

“Tuve una recaída en Toros Neza y quien me ayudó mucho fue Juan Antonio Hernández. Recaí porque apareció en mi vida mi hija Jessika cuando tenía 18 años y yo no sabía cómo decirle a mi mujer. En ese momento recaía y fue el señor Hernández quien un día se acercó a decirme: ‘Quiero que vayas a Oceánica’ y yo no sabía cómo se había dado cuenta. Esa misma noche me interné, estuve un mes y a partir de entonces no volví a consumir”, agregó.