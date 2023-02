Endler entrega detalles de su situación en la Roja: “Sicológicamente ha sido súper difícil estar acá”

Tras caer 2-1 ante Haití y no conseguir los boletos al Mundial de Autralia y Nueva Zelanda, Christiane Endler, capitana y máxima referente de la Roja femenina, puso en duda su continuidad en la Selección.

“Puede que no esté en el próximo proceso, uno nunca sabe, hay que ver qué pasa, cuáles son las condiciones con las que seguirá en la selección y se tomará la decisión si se sigue o no, pero hoy se pone fin a un proceso largo, duro y difícil”, declaró “Tiane” en la transmisión oficial.

Posteriormente, en conversación con los medios presentes en la zona mixta, Endler entregó detalles de su situación en la Roja. A la arquera del Lyon se le preguntó derechamente si su continuidad en la Roja pasa por un cambio a nivel de cuerpo técnico.

Y su respuesta fue la siguiente: “Acaba de terminar un proceso súper largo, muy desgastante, la gente no sabe todo lo que hay atrás. Sicológicamente ha sido súper difícil estar acá, me tengo que replantear la continuidad dependiendo de lo que pase en la Selección”.

En cuanto a lo que significó a nivel colectivo el fracaso de no clasificar al Mundial, la ganadora del premio The Best 2021 como mejor arquera del mundo sostuvo que “esta podría haber sido la última oportunidad de haber clasificado a un Mundial. Cada vez se va a hacer más difícil”.

“El nivel internacional va subiendo y subiendo, y nosotras lamentablemente nos quedamos estancadas en un nivel que no alcanza. Si no se hacen cambios, vamos a seguir en lo mismo y la brecha va a ser demasiado grande. Ahora el quedar fuera del Mundial ya te deja pasos atrás y lamentablemente no se hizo nada en el momento que se podría haber hecho”, argumentó.