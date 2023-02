“Estaba asustado cuando llegué”: Ben Brereton contó detalles de sus primeros días en la Roja

El seleccionado chileno Ben Brereton Díaz, quien en junio de 2021 inició su historia con la Roja, reveló justamente como fueron aquellos primeros días en la Selección, escuadra que por ese entonces tenía como director técnico al uruguayo Martín Lasarte.

“Fue increíble, me pellizqué a mí mismo en ese momento y cuando llegué a la Selección por primera vez y los conocí a todos, porque hay muchos excelentes jugadores en el equipo chileno, es decir, gente que yo veía cuando era más joven”, contó “Big Ben” en conversación con el periodista Manuel de Tezanos de TNT Sports.

“Así que fue un gran momento. Obviamente después jugar la Copa América con ellos fue un momento épico para mí. Mi familia se sintió muy orgullosa y agradecida por aquello. Y sí, fue bueno”, continuó.

Junto con ello, el atacante del Blackburn Rovers confesó que sintió cierto temor al arribar a la Selección. “Han sido asombrosos. La primera vez que fui estaba preocupado obviamente por lo del idioma, así que estaba asustado cuando llegué por primera vez, pero desde que llegué y jugué por Chile todos los fanáticos han sido sorprendentes conmigo… cantan mi nombre”, expresó.

“También los jugadores han sido geniales conmigo, todos me dieron la bienvenida a pesar de que no hablo bien el español, todos se involucran y confían en mí. Todos me ha han hecho sentir bienvenido, jugadores, staff e hinchas. En resumen todo ha sido sorprendente. Chile como país realmente me abrió las puertas y me ayudó”, agregó.

El Mundial 2026 y su relación con Berizzo

Al ser consultado si se imagina a Chile en el Mundial 2026, Brereton respondió lo siguiente: “Sí, cuando veo los jugadores que tenemos digo ¿por qué no? Tenemos un gran equipo, grandes jugadores. No veo por qué no. Hay que trabajar duro y ojalá podamos llegar”.

Además, el nacido en Stoke-on-Trent tuvo palabras para el actual DT de la Roja, Eduardo Berizzo. “Tenemos una buena relación. Habla muy bien el inglés y ha sido muy amable conmigo. Cuando voy a la selección siempre me alienta a que intente hablar más español y he estado aprendiendo, así que espero que la próxima vez que vaya pueda hablar más en español. Tenemos una buena relación, es un buen entrenador”, comentó.