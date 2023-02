Franco Torgnascioli cuenta cómo es su vida tras vencer al cáncer: “Me tocó una enfermedad de la cual hay que controlarse por cinco años”

Franco Torgnascioli, arquero uruguayo de Everton que recientemente fue figura ante Colo Colo en el Estadio Monumental, ha tenido una gran reaparición en Primera División, luego de un lapso en el que tuvo que enfrentar un cáncer.

En diciembre de 2021 se le diagnosticó un tumor testicular, por lo que tuvo que hacer una pausa en su carrera para someterse a quimioterapia. Posteriormente, retomó el fútbol en el segundo semestre de 2022 jugando en San Luis de Quillota, para ya a comienzos del año en curso retornar a Everton.

“Increíble que hace un año estábamos hablando de otra cosa. Ya me habían operado y estaba realizando las quimioterapias. Estoy bien, contento y metiéndolo con todo en esta nueva temporada”, expresó al respecto el propio Torgnascioli, en conversación con Las Últimas Noticias.

“En verdad me he sentido muy bien. Quedé sin tratamiento. Solo hice las quimioterapias correspondientes y ahora me hago controles de rutina cada cuatro meses. Los dos primeros años son cada cuatro meses. Después, creo, cada seis meses y durante los últimos dos años es un control por año”, complementó.

Del mismo modo contó que “por ahora voy bien. Me tocó una enfermedad de la cual hay que controlarse por cinco años. Después te dan el alta. Al sacarme el tumor y hacerme la quimio ya estaba curado y ahora los controles son para prevenir. Llevo una vida normal”.

En cuanto a su ánimo para enfrentar este proceso, el portero de 32 años comentó que “la verdad me lo tomé muy bien, con calma, actué rápido. Traté de estar tranquilo y hacer lo que tenía que hacer. Lo he llevado bastante bien. Uno como deportista está sometido a presión y por eso consulta un psicólogo. Básicamente para estar bien”.