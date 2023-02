Las grandes decisiones tras el fin de ciclo de la “Generación Dorada” femenina

Consumada la no clasificación de la selección chilena femenina al Mundial de Australia/Nueva Zelanda, la frase “fin de ciclo” resonó con fuerza en tierras oceánicas. La pronunció la arquera y capitana del equipo, Christiane Endler, tras la dolorosa derrota por 2-1 a manos Haití.

Luego de una participación mundialista, en Francia 2019, y de una incursión olímpica, en Tokio, la “Generación Dorada” del fútbol nacional de mujeres se replantea su futuro. Las palabras de la portera lo dejan en evidencia, aunque todavía hay mucho paño por cortar.

Se vienen grandes decisiones en la “Roja” femenil. Una de ellas es la que debe tomar la Federación respecto al entrenador, José Letelier.

¿Cambio de mando?

José Letelier es el gestor técnico del equipo que cambió la historia del fútbol femenino chileno. Luego de haber dirigido al cuadro de mujeres de Colo Colo entre el 2010 y el 2015, llegó a la “Roja” femenil en junio del 2016, por lo que ya lleva más de seis años y medio en el cargo.

Después de la derrota ante Haití, el tercer arquero del “Cacique” campeón de la Copa Libertadores 1991 dejó en ascuas su futuro. En los próximos días debería haber novedades respecto a su continuidad o salida.

“Lógicamente, los resultados son los que mandan. La Anfp tomará las decisiones, tengo claro el tiempo que tengo acá y lo que se ha hecho estos años”, comentó en Oceanía. “Llegando a Santiago me reuniré con el directorio y el presidente, y llegaremos a la mejor conclusión para que la selección chilena femenina siga creciendo”, complementó el entrenador, quien tiene una cita pendiente con Pablo Milad.

¿La capitana deja el barco?

Así como José Letelier ha sido el líder fuera de la cancha, Christiane Endler es la referente dentro del terreno de juego. Instalada en la élite del fútbol mundial desde hace varias temporadas, es la jugadora que le da un salto de calidad al equipo.

Sin embargo, su futuro también está en ascuas. Su determinación parece depender de lo que ocurra con el entrenador, con quien desde hace rato tiene diferencias, las cuales evidenció tras la derrota ante Haití.

“Lo dejamos todo en la cancha, pero no teníamos más recursos. Se dijo hace tiempo y no se escuchó”, lanzó la candidata al premio The Best de la Fifa, quien, a sus 31 años, puso un manto de incertidumbre respecto a su continuidad en la “Roja”. “Hay que esperar a ver qué pasa, cuáles son las condiciones con las que vamos a seguir en la Selección, y se tomará la decisión de si o no. Se pone fin a un proceso largo, duro y difícil”, agregó la arquera.

¿Qué pasará con las “históricas”?

“Para muchas era la última vez que podían estar en un Mundial”, fue otra de las frases que dejó Christiane Endler, quien asumió su rol de líder y sacó la voz. Claro, la frustración era aún mayor porque varias de las “históricas” no tendrán otra oportunidad de disputar un nuevo torneo planetario.

Con 35 años, Carla Guerrero seguramente no tendrá la opción de jugar una segunda Copa del Mundo. Francisca Lara, de 32 “primaveras”, probablemente será otra que no aspirará a llegar a la edición del 2027.

La misma edad tienen Yessenia López, Karen Araya y Daniela Zamora, todas titulares ante Haití. También ingresó contra las centroamericanas María José Rojas, quien tiene los mismos 35 años que “La Jefa” y lo más probable es que sea otra que dé un paso al costado.