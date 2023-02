Marcelo Díaz sacó la metralleta: “El más grande error de la Selección fue Reinaldo Rueda”

El experimentado futbolista Marcelo Díaz, quien ha exhibido un gran nivel en su regreso a Chile con la camiseta de Audax Italiano, habló de lo que ha ocurrido en la Selección en los últimos años y disparó en duros términos contra el colombiano Reinaldo Rueda.

Díaz estuvo como invitado en la edición de ayer miércoles de “Todos Somos Técnicos” y en dicho programa lanzó sus dardos contra el exentrenador de la Roja, con quien nunca tuvo la opción de ser convocado, pese al buen nivel que en ese momento estaba exhibiendo en Racing Club.

El asunto partió con “Carepato” entregando su análisis sobre la caída sostenida que ha experimentado la Selección desde la fallida clasificación a Rusia 2018. “En su momento se tomaron malas decisiones desde la dirigencia. Nunca hubiera dejado ir a Sampaoli, el equipo ya jugaba de una forma. Beccacece era la persona idónea para el puesto”, planteó.

“Nuestra primera eliminación fue hace 5 años. En ese momento el ‘Mago’ (Jorge Valdivia) la rompía en Colo Colo y no era citado. La selección es de rendimiento y si tú le empiezas a poner edad a la selección estás completamente equivocado”, continuó.

Tras ello, sacó su artillería para referirse al ciclo de “Rei”. “Para mí el más grande error de la Selección fue Reinaldo Rueda. Con Rueda cualquier iba a la Selección y hay que ir por rendimiento, no por un partido, sino que sostenido. No pueden ir jugadores que no jueguen en sus equipos”, estableció.

Puertas abiertas para la Roja

En cuanto a la actualidad de la Roja, Marcelo Díaz expresó que “le tengo muchísima fe a Berizzo. Sé qué clase de entrenador, sus capacidades y su conducción. Ojalá que por los puntos sea diferente”.

Al ser consultado por alternativas en su puesto, el experimentado mediocampista comentó que “está Erick (Pulgar) que está vigente en Flamengo, Esteban Pavez, Vicente (Pizarro) e Ignacio Saavedra.

Además, aprovechó de avisar que “por mi parte siempre dejaré la puerta abierta”.