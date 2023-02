“Me costó asumirlo, pero estaba tranquilo”: Óscar Opazo marcó un gol y tuvo su gran desahogo en Racing

El futbolista chileno Óscar Opazo vivió su día de desahogo en Argentina. Tras varias semanas sin ser considerado en Racing Club, el “Torta” jugó ayer miércoles su primer partido como titular con la camiseta de la “Acedemia” y se dio el gusto de anotar un gol de buena factura.

El lateral formado en Santiago Wanderers anotó uno de los tantos del equipo comandado por Fernando Gago, en la victoria 3-1 sobre San Martín de Formosa que le dio la clasificación a Racing a los 16vos de final de la Copa Argentina.

En la transmisión oficial de aquel compromiso, Opazo se refirió a su falta de minutos en el equipo de Avellaneda y también expresó su felicidad por el hecho de jugar como titular y anotar.

“Es raro porque estaba acostumbrado a jugar en mi club anterior, salimos campeones y me costó asumirlo, pero estaba tranquilo porque me estaba entregando al 100, el entrenador estaba considerando que no era suficiente con lo que estaba dando”, comentó respecto a la poca consideración que venía teniendo.

Por lo mismo, el exjugador de Colo Colo manifestó que “sabía que la oportunidad iba a llegar y afortunadamente llegó y de qué manera”.

Opazo, quien tuvo su estreno oficial con la camiseta de Racing Club el domingo pasado, en el triunfo 3-0 como visita sobre Arsenal por la Liga (ingresó en el segundo tiempo), remarcó la paciencia que tuvo para esperar su oportunidad.

“Me tocó debutar el otro día y fui paciente porque tenía muchas ansias de poder jugar. Pasaron varios partidos, pero yo siempre dije que estaba tranquilo porque estaba entrenando bien, estaba haciendo las cosas bien y en cualquier momento me iba a tocar y las oportunidades hay que aprovecharlas”, declaró.

¡GOL DE RACING! Opazo empata ante San Martín de Formosa en el cierre del primer tiempo, por los 32avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/eMINBjQSxF — TyC Sports (@TyCSports) February 23, 2023