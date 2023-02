Pellegrino duro con los jóvenes de la U: “Muchos se han criado con hábitos como ‘no te esfuerces mucho porque juegas bien’”

Universidad de Chile se alista para visitar este viernes a Curicó Unido en La Granja, por el inicio de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2023, donde los azules buscarán su tercer triunfo consecutivo para mantenerse al acecho del líder Huachipato.

En la antesala de aquel duelo, el técnico de los estudiantiles, Mauricio Pellegrino, realizó un duro comentario respecto a la realidad de los jóvenes valores del club al no esforzarse demasiado, en relación a la suplencia de Lucas Assadi.

“Por eso decía que hay que ayudarlos, que aprendan que son momentos que construyen mucho. El otro día hablaba con ellos y muchos de ellos se han criado con hábitos como ‘no te esfuerces mucho porque juegas bien’. ¿Alguien cree en la vida que no te esfuerces mucho, no estudies mucho o no trabajes mcuho en una empresa porque eres inteligente más que los demas? ¿En qué aspecto de la vida es bueno? ¿A quién le han dicho eso? ¿Eso es bueno?”, expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

“¿Alguien tiene un hijo al que le dicen ‘no te esfuerces porque eres muy bueno?, ellos me lo han dicho porque lo han recibido muchas veces, que juegan en una posición que se desgastan, pero el alto rendimiento es desgaste constante y cuando hay un talento que trabaja, ¿es mejor o peor?. Les he mostrado imágenes de los mejores jugadores de mundo, a Dembele o Mbapppé, ¿trabajan o no trabajan? ¿Existe un equipo con jugadores que andan por ahí y recibimos a nivel social un trato diferente?, ellos tienen que ser uno más, el talento es agregado multiplicado por la ambición, el espíritu que le pongan”, añadió.

Además, sostuvo que “a veces hay que acompañarlos y decirles por acá no, tenemos un montón de jóvenes, pero a veces nos creemos que por tener un don de la naturaleza no hay que ser nada y no. Tienen que trabajar con sentido de equipo, ser humildes, en un momento les tocará y tienen que estar lo mejor preparados”.

Lucas Assadi y Darío Osorio / Photosport

Puntualmente sobre el presente de Assadi, advirtió que “nosotros elegimos lo que creemos que es mejor para cada partido, eso no quita el potencial que tenga Lucas ni tampoco va en desmerecer a otro cuando le toque. A él, como a todos los jóvenes, tenemos que ayudarlos y hay que tratar de darles calma, apoyarlos y que trabajen para que sigan creciendo. A veces siento los aspectos deportivos que son tan cambiantes, creo que hay que ayudarlo en los procesos, siempre se puede aprender y Lucas está en ese proceso, cada semana entrena mejor, está más comprometido”.

En cuanto a los sondeos desde Europa por Darío Osorio, comentó: “No creo que haya mejor ambiente para ellos que jugar en la U, un club de exigencia y presión que va a demandar lo máximo, es un lugar fantástico para crecer; mientras mejor funcionen acá vamos a tener un jugador para vender mañana exportable y mejor preparado, está en nuestras manos crear ese ambiente”.