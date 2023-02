Emiliano Vecchio, en el centro de la polémica en Argentina: “No toleran que se haya metido con la ex mujer de un compañero”

Emiliano Vecchio, talentoso y controvertido futbolista que dejó marca en Chile por sus pasos por Unión Española y Colo Colo, se encuentra protagonizando una verdadera teleserie en el fútbol argentino.

El mediocampista de 34 años, quien se encuentra en pleno proceso de recuperación de una rotura de ligamentos cruzados, venía entablando conversaciones con la dirigencia de Racing Club, su actual equipo, para renovar su vínculo. Su contrato actual expira a mediados de 2023.

Hasta ahí todo normal, sin embargo las tratativas entre Vecchio y la directiva de la “Academia” entraron en un túnel y, según informaron en la emisora deportiva más escuchado de Argentina, el asunto se debe a una férrea negativa del actual plantel.

En Radio La Red, según consigna Clarín, aseguraron que Vecchio “está cancelado” por el actual plantel de Racing. El motivo: su relación con Mercedes Blanco, hija del actual presidente del club, Víctor Blanco, y expareja de Lisandro López, último ídolo de la “Academia” y quien hace algunas temporadas fue compañero de camarín de varios jugadores que aún siguen en Avellaneda.

“El problema es que los jugadores de Racing no toleran que se haya metido con la ex mujer de un compañero”, tiró el periodista Daniel Fava en la mencionada radio La Red.

Vecchio se pronuncia... después lo borra

A través de sus redes sociales, Emiliano Vecchio habló de las conversaciones estancadas con Racing. En su posteo en Instagram agradeció el apoyo de la institución y mostró su deseo de continuar en el club, pero evitó referirse a cualquier polémica. Por si eso no bastara, horas después borró la publicación.

“Sentí la necesidad de aclarar mi situación actual. Quiero despejar cualquier duda o especulación. Soy jugador de Racing, estoy agradecido por todo el amor que me dan tanto mis compañeros como los hinchas de esta increíble institución”, expresó.

“Aprovecho para agradecerle a Víctor, Fernando, Mago Capria y toda la institución por apoyarme en este momento tan difícil para mí. Ojalá que podamos llegar a buen puerto y seguir un tiempo más juntos, si no es así estaré eternamente agradecido por darme esta hermosa oportunidad ¡Vamos Racing!”, complementó.

Emiliano Vecchio borró la publicación de Instagram que había subido sobre Racing. pic.twitter.com/ANMPwKEbj1 — Diego Racinguista🚬 (@D10sRacinguista) February 22, 2023

Blanco sacó la voz

Mientras tanto el propio Víctor Blanco, presidente de Racing Club, se refirió al caso Vecchio, descartando que la relación de dicho jugador con su hija Mercedes tenga alguna relación con las estancadas negociaciones.

“Trato siempre de separar el tema familiar, lo hice toda mi vida: no tiene nada que ver. Cuesta, por supuesto, para las dos partes, seguramente para él y para mí también, pero trato de no mezclar los temas. No tiene nada que ver lo familiar con la institución”, sostuvo el máximo dirigente de Racing en Radio La Red.

Además, sostuvo que “nosotros hicimos una propuesta muy cercana a lo que él pretende, diría que casi igual. Después aparecieron, supuestamente, otros interesados y quizás eso lo tenga un poco fuera del objetivo”.

Por lo dicho, Víctor Blanco manifestó que “si fuera por Racing y por mí, Vecchio seguiría jugando en el club. Si él quiere seguir, de nuestro lado queremos que siga, pero con las condiciones que pongamos nosotros”.