¿No le gustó el premio al “Dibu” Martínez? El fuerte descargo de Iker Casillas tras los The Best

Los premios en el fútbol siempre generan debate y la más reciente edición de los The Best no fueron la excepción.

En ese contexto, la ceremonia que se llevó a cabo ayer lunes en París y que estuvo cargada de galardones para Argentina, en el caso del fútbol masculino, provocó aplausos y críticas.

En la línea de las críticas se ubicó Iker Casillas, símbolo histórico de la selección de España y del Real Madrid, quien se pronunció a través de sus redes sociales.

“Yo hay cosas que no entiendo de esto de los premios del fútbol…”, escribió el exarquero en su cuenta en Twitter.

Y aunque no emitió detalles, como conocedor del puesto de arquero se puede intuir que su descargo apunta, por un lado, al premio que recibió Emiliano “Dibu” Martínez como mejor arquero del mundo.

Emiliano Martínez (Archivo Getty Images)

Por otro lado, como símbolo madridista, la queja de Casillas puede apuntar a la poca relevancia que se le dio a la temporada europea y fundamentalmente la Champions League, al momento de elegir a los mejores.

En esta ocasión, el título conseguido por Argentina en Qatar 2022 le permitió a Lionel Messi, “Dibu” Martínez y Lionel Scaloni quedarse con los premios a mejor jugador, mejor arquero y mejor DT, por sobre candidatos fuertes del Real Madrid como Karim Benzema, Thibaut Courtois o Carlo Acelotti.