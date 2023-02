Pinilla y las quejas de Colo Colo contra el arbitraje: “En los momentos malos tiende a echarle la culpa a terceros”

Mauricio Pinilla lanzó un ácido comentario respecto a Colo Colo y las quejas arbitrales, a propósito de unas declaraciones del gerente deportivo albo, Daniel Morón, luego de la derrota 3-2 del “Cacique” ante Coquimbo Unido del domingo en el Estadio Monumental.

“Colo Colo siempre ha sido estratégico en ese tipo de cosas. En los momentos malos tiende a echarle la culpa a terceros”, lanzó “Pinigol” en la edición de este martes de “Deportes en Agricultura”.

Ante dicho comentario, los otros integrantes del panel le recordaron que todos los equipos grandes caen en lo mismo. Pinilla tomó el punto, pero remarcó que “Colo Colo siempre se identifica por culpar a terceros”.

“Los equipos grandes no pueden hablar de los arbitrajes”, le retrucó su compañero de panel Juan Cristóbal Cristóbal Guarello, para dar por finalizado el asunto.

¿Qué dijo Morón?

Daniel Morón, quien fue citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP por quejas contra el arbitraje tras el duelo entre Colo Colo y Everton en el Monumental, volvió a hablar del referato luego de la caída ante Coquimbo Unido en Macul.

“Yo entiendo que hoy se está desprotegiendo el físico de los jugadores, que siempre ha sido lo más importante para la FIFA. Con el ‘juegue juegue’, en algún momento vamos a tener algo complicado. Les puedo mostrar como terminó (Marcos) Bolados el partido pasado, picoteado por todos lados con una que pudo ir al VAR”, estableció.

“No me quejo porque Colo Colo pierde, sino que me quejo cuando el arbitraje no lo hace bien. Hoy le dije al cuarto que enviara las felicitaciones al árbitro, porque hizo un buen partido”, complementó.