Zaldivia: “Alguno que otro hincha de Colo Colo me ha insultado, pero varios me han mostrado su respeto”

Matías Zaldivia, hoy afianzado como líder de la defensa de Universidad de Chile, se refirió a su buen presente en el equipo comandado por Mauricio Pellegrino y también tuvo palabras sobre la próxima edición del Superclásico, que se disputará el domingo 12 de marzo en el Estadio Monumental.

“Hice una buena pretemporada, los amistosos me ayudaron a agarrar ritmo y en los partidos me están saliendo las cosas (…) Fue un cambio táctico, pero también mental y psicológico, dejar de esperar el golpe e ir a buscar los partidos más arriba, marcar más arriba en la mitad de cancha y estar más cerca del arco al recuperar”, manifestó el defensa de 31 años, en conversación con “Los Tenores” de Radio ADN.

En cuanto a su buena forma física, el argentino-chileno comentó que “después de la pandemia empecé a entrenar fuerza con un personal trainer para dejar atrás las lesiones. La constancia de ese trabajo y la base de los partidos están dando sus frutos. Cambié algunos hábitos que me están funcionando ahora”.

Ya en materia de Superclásico, a Zaldivia le preguntaron cómo se proyecta para aquel compromiso del 12 de marzo en Macul, el que será su primer enfrentamiento ante su ex club. “Todavía mi cabeza no está en el clásico. Sabemos el partido que se viene, pero trato de no pensar más allá de Calera. Pensar ya en el clásico sería un error. Ojalá lleguemos bien preparados”, sostuvo.

En ese contexto, al formado en Chacarita Juniors le preguntaron si celebraría un gol ante Colo Colo jugando por la U. Su respuesta fue la siguiente: “Soy una persona muy respetuosa, pero no estoy pensando en hacer un gol sino que hacer un gran partido y que el equipo gane. Alguno que otro hincha de Colo Colo me ha insultado, pero varios también me han mostrado su respeto. El clásico será un partido muy emocionante y esperamos llegar muy preparados”.

Por otro lado, Matías Zaldivia reveló que trabajó con un coach lo que implicó en el plano sicológico su paso de Colo Colo a la U. “Trabaje con un coach, que es algo que vengo haciendo desde hace un año y medio. Me ayudó mucho. Antes no estaba acostumbrado a hablar con profesionales así”, contó.