Gerard Piqué aclara controversial foto con Zlatan Ibrahimovic

Después de más de 10 años de publicada la controversial foto entre Gerard Piqué y Zlatan Ibrahimovic, el ahora presidente de la Kings League aclaró lo sucedido en esa fotografía que dio la vuelta al mundo en su momento.

La exestrella del Barcelona especificó que esa imagen está sacada totalmente de contexto y que lo mejor fue la reacción de Zlatan al día siguiente.

“En esa foto estamos en el parking del club. Está mi coche y está la prensa. Me podría comer la boca con Zlatan, pero no en el parking del club. La foto está totalmente sacada de contexto. Lo mejor de todo, fue la reacción de Zlatan”, comentó en programa de after kings.

Te puede interesar: Amenazan contra Messi con disparos al supermercado de su esposa

Gerard recuerda la respuesta del sueco a la prensa cuando le cuestionaron sobre la foto.

“No, no, ven tú con tu hermana ahora a casa y demostraré que no soy gay”, dijo Ibrahimovic en respuesta a la pregunta de uno de los periodistas tras la conocida captura según ha contado el catalán.

En su día, la polémica foto de Piqué e Ibrahimovic fue uno de los temas más comentados en las redes sociales y la explicación de Gerard Piqué, ha generado todo tipo de reacciones entre los usuarios.