Schwartzman se lanzó contra el público chileno tras perder ante Jarry: “La cantidad de insultos que recibí fue brutal”

El tenista argentino Diego Schwartzman (37°) estalló contra el público chileno, luego de su derrota ante Nicolás Jarry (87º) en los octavos de final del Chile Open, torneo que se lleva a cabo en San Carlos de Apoquindo.

El partido se jugó en un ambiente caldeado y el “Peque” fue blanco de un trato hostil por parte de algunos espectadores. Por ello, en su conferencia de prensa posterior hizo sus descargos al respecto.

“La cantidad de insultos que recibí a la salida del partido fue brutal. Era un partido lindo para disfrutar. Me tuvieron que sacar con seis o siete personas de seguridad. Eso no está bueno”, manifestó el ex número 8 del ranking ATP.

Además, cabe consignar que Schwartzman tuvo un tenso encontrón con Juan Ozón, el español coach de Nicolás Jarry, a quien incluso terminó insultándolo.

Según información de AS Chile, el hecho tuvo su origen cuando Schwartzman dio por mala una bola dudosa de Jarry, durante la parte decisiva del tercer set. En ese contexto, Ozón instó a su pupilo a reclamar la revisión ante el juez de silla.

Aquella acción del coach de Jarry molestó y mucho al tenista argentino, quien al abandonar la pista central de San Carlos de Apoquindo le dijo a Ozón: “Sos un tarado, Juan, pero un tarado”.