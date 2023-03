“Es imposible que Magallanes haga un gol en los primeros minutos”: predicción de Dante Poli lo tiene como top one en burlas

“Es imposible que Magallanes haga un gol en los primeros minutos”. Esa es la predicción que hizo Dante Poli en su programa deportivo en Radio Futuro, sobre el partido que enfrentaría el equipo chileno con Always Ready, por la Copa Libertadores.

Pero resultó que Magallanes ganó 3-1 como visita a la escuadra boliviana y abrochó su avance en la instancia copera.

Es así como el primer gol de los chilenos lo marcó Matías Vásquez al minuto 9, tirando a la basura la predicción de Poli, que completamente decía: “Es imposible que Magallanes haga un gol en los primeros minutos. ¿sabes por qué? porque el ahogo de los ocho minutos es una locura”, dijo.

Y bueno, como era de esperarse las redes no tienen perdón ni olvido, por lo que el exfutbolista ahora es tendencia en redes sociales.

Las certeras predicciones de Dante Poli para el duelo entre Always Ready y Magallanes #LibertadoresxCHVpic.twitter.com/ZTiNSXSSQu — Chilean Premier League (@AbranCancha8) March 2, 2023

Las críticas a Poli

“Poli no ve fútbol. Si no ves fútbol no puedes analizar fútbol. Solo habla desde sus vivencias. Y las vivencias personales, en todo ámbito, son muy limitadas”; “Y bueno, Dante Poli le achuntó no? (El primer gol fue a los 9′) jejejejeje”; “Gol a los 9′ de magallanes, justo después del ahogo...Dante, dedicate a otra cosa....ordenar la sillas por ejemplo...”; “Hasta en el estadio municipal de Barnechea se ahoga ese pecho frío de Poli”, son algunos de los comentarios.