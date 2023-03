Universidad Católica continúa de líder tras vencer a Ñublense en aguerrido encuentro

Nublense vs Universidad Catolica, campeonato 2023 Futbol, Nublense vs Universidad Catolica Fecha 7, campeonato Nacional 2023 El jugador de Universidad Catolica, Fernando Zampedri, celebra su gol contra Nublense durante el partido por primera division jugado en el estadio Nelson Oyarzun, Chillan, Chile. 03/03/2023 Mauricio Ulloa/Photosport Football, Nublense vs Universidad Catolica 7th turn, 2023 National Championship Universidad Catolica’s player Fernando Zampedri celebrates after scoring against Nublense during first division football match at Nelson Oyarzun stadium. Chillan, Chile. 03/03/2023 Mauricio Ulloa/Photosport (MAURICIO ULLOA/PHOTOSPORT/MAURICIO ULLOA/PHOTOSPORT)