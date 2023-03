Mario Salas habla de su transformación como DT: “He entendido que debo darle libertad a la gente que está a mi mando”

Mario Salas, el último DT chileno que conquistó el Campeonato Nacional de Primera División, se encuentra sin club tras su salida de Huachipato a fines del año pasado, sin embargo tiene claro que quiere volver a dirigir y así poder demostrar los frutos de su proceso de transformación.

“Tengo ganas porque es lo mío. No me veo haciendo otra cosa. Quiero seguir ganando títulos, compitiendo. No sé que me depare el futuro, me entrego a Dios y sé que algo saldrá”, manifestó el “Comandante” en entrevista con Las Últimas Noticias.

Respecto a su proceso de transformación, el DT bicampeón con la UC en 2016 sostuvo que “sin dudas, no soy el mismo entrenador que empezó en Barnechea. Tengo por cieto algunas ideas que se han mantenido y reforzado con el tiempo, pero siento que con los años he ido evolucionando como líder y entrenador”.

En ese sentido, el exrugbista comentó que “yo siempre fui de imponer mis ideas, de establecerlas, pero me di cuenta de que no puedo ser así, porque eso significa ser autoritario y represor. He entendido que también debo darle libertad a la gente que está a mi mando”.

“Cambiar no tiene por qué ser visto como algo malo sino que como una transformación. En mi caso, uno de los primeros que me abrió los ojos fue Franco Costanzo, cuando estaba en la UC. Él me decía siempre que debía confiar más en las decisiones de los jugadores. Me empezó a hacer sentido”, complementó.

Su etapa en Colo Colo

Al ser consultado si su etapa en Colo Colo, entre comienzos de 2019 y principios de 2020, fue el “punto negro” de su carrera, Mario Salas afirmó: “¿Si es un punto negro en mi carrera? ¿Por qué? Clasificamos a la Libertadores y luego fuimos campeones de la Copa Chile superando a la U y la UC”.

Frente a dichas palabras, a Salas se le recordó que los malos resultados de aquel arranque de 2020 formaron parte de la campaña que pudo terminar con el descenso albo y su respuesta fue la siguiente: “El comienzo de ese torneo fue muy malo y me echaron la quinta fecha, eso es lo que puedo evaluar... No sé cómo está hoy Colo Colo en lo administrativo, pero en ese momento no había mucho en qué apoyarse. Ni jefe de prensa tenía y en esos momentos era preciso tener una estructura más sólida”.