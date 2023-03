Pinilla: “La U tiene que ir a jugar convencida en que es la gran oportunidad de ganar en el Monumental”

Mauricio Pinilla, exfubolista de Universidad de Chile y actual comentarista deportivo, sostuvo que la U tiene una importante oportunidad este domingo, en la nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, de poner fin a su extensa mala racha ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

En ese sentido, “Pinigol” puso énfasis en el trabajo a nivel sicológico y anímico que puede llevar a cabo el director técnico azul, Mauricio Pellegrino, como también en las dudas futbolísticas que ha evidenciado el “Cacique” en el arranque de temporada 2023.

“Si tuviese la respuesta exacta sería súper fácil y no estaríamos hablando de este tema, pero yo creo que en la U Pellegrino tiene que hacer un trabajo mental importante”, paritió apuntando el exseleccionado nacional en Deportes en Agricultura.

“Pellegrino no ha pisado el Monumental todavía como técnico dirigiendo a la U, pero creo que lo importante es que los jugadores entren liberados a jugar, sin presiones”, continuó.

Tras ello, el exdelantero del Palermo, Genoa y Atalanta, entre otros clubes, estableció que “el plantel de la U piense en enfrentar a un rival que no está como en los años anteriores, que no tiene a un jugador clave como Esteban Paredes, que su defensa es totalmente vulnerable en comparación a cuando jugaba Falcón con Emiliano Amor, bien organizados con Óscar Opazo y Gabriel Suazo. Con un medio campo con Esteban Pavez, César Fuentes y Leonardo Gil. Ya no está Gabriel Costa, Pablo Solari ni Juan Martín Lucero”.

“Creo que la U tiene que ir a jugar el partido convencida en que es la gran oportunidad de ganar los tres puntos en el Monumental”, complementó.