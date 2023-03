Buonanotte: “Hay un amor mutuo con la UC y eso será por siempre, pero me sorprende la gente de Colo Colo y la U”

Diego Buonanotte, futbolista argentino nacionalizado chileno, ha vivido un gran reencuentro con nuestro fútbol al ser figura importante en Unión La Calera, club en el que fichó a comienzos de 2023 tras una breve experiencia en Sporting Cristal de Perú.

Y en su retorno a nuestras tierras, Buonanotte se ha sorprendido con el buen recibimiento transversal que le ha entregado el medio futbolístico chileno, incluyendo a hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile, archirrivales de su querida UC.

“La gente de Colo Colo y de la U, que son el clásico rival de la Católica, me trata bien y me dio la bienvenida al volver. Eso me llena de felicidad y orgullo porque más allá de lo deportivo, uno tiene que dejar un legado como ser humano y persona. Me he ganado el respeto de la gente”, expresó el formado en River Plate, en conversación con AS Chile.

“Yo me identifiqué con la Católica y soy hincha del club. Hay un amor mutuo y eso será por siempre, pero me sorprende la gente de Colo Colo y la U, que es respetuosa y me trata con cariño. Me saludan en la calle y me dan buenas vibras. Eso es lo más importante porque quiere decir que uno hizo las cosas bien”, complementó.

El medallista de oro en Beijing 2008 con Argentina también dio a conocer la felicidad de su familiar por volver a Chile. “Siempre nos gustó vivir en Chile y estábamos contentos. El primer día que aterrizamos en el aeropuerto, mi hijo me dijo ‘papi, extrañaba a Chile’. Volver al país siempre iba a ser una prioridad, pero me tocó antes de lo que imaginaba. Ahora estamos disfrutando esta nueva estadía y mi familia está contenta”, contó.

En la misma línea, el multicampeón con la UC remarcó el caracter chileno de su familia. “En mi casa somos tres chilenos: mis dos hijos más chicos y yo. Los dos más grandes también están acostumbrados, igual que mi mujer. Prácticamente somos una familia chilena y soy muy agradecido del pueblo chileno por cómo me trata. Lo noté ahora en mi regreso”, expresó.