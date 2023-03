Johnny Herrera recuerda con ironía su gran polémica con Jorge Valdivia: “Lo peor de todo es que no pegué ni un combo”

En la previa de una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, el ídolo de Universidad de Chile Johnny Herrera hizo un repaso de sus mayores polémicas jugando el derbi ante Colo Colo.

En “TST Podcast”, el exarquero recordó controvertidos capítulos, como su encontrón con Francisco Prieto o la fuerte pelea entre Ricardo Rojas y Marco Villaseca, cuando tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Pero en especial se refirió a su round con Jorge Valdivia, en el Superclásico del 10 de abril de 2005.

En aquella ocasión, la U ganaba por 1-0 en el Nacional con un gol de Nelson Pinto (25′), pero los albos igualaron a los (82′) a través de Ángel Carreño. Tras el tanto de la paridad, el “Mago” le fue a celebrar en la cara a Herrera, lo que desató la furia del entonces portero universitario.

“Me grita el gol, me dijo improperios, me gritó el gol en la cara. No había nada previo, que yo recuerde al menos... De hecho fuimos compañeros de Selección en esa época”, partió comentando “Samurái”.

“Me grita el gol, reacciono, lo agarro y lo peor de todo es que no pegué ni un combo. Como que lo agarré de las orejas, lo hice como para que no me expulsaran, en mi pensamiento. Le dije ‘qué te pasa...’ y lo suelto. ‘¿A quién le gritai el gol...?’ “, agregó el emblema azul con claro tono de ironía.

Del mismo modo, el hoy rostro de TNT Sports contó que “a (Moisés) Villarroel lo tenía para un rodillazo y juro que nunca quise hacer nada para que me expulsaran. Me expulsaron igual y me tiraron siete fechas, sin pegar un combo. Por último, si me van a echar, hacerla completa”.

“Villarroel me tiró un par de combos por abajo, pero tenía más calugas que no sé qué, entonces fue como unas cosquillas”, agregó.

Además, Herrera explicó que posteriormente no hubo problemas con Valdivia. “Después nos encontramos en la Selección y todo bien. Estábamos todos remando para el mismo lado y yo me dedicaba a entrenar. Todo en buena onda”, indicó.