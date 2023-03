“No cualquiera hubiese podido seguir jugando”: Johnny Herrera habló de su peor experiencia en el Monumental

Johnny Herrera, uno de los máximos ídolos históricos de Universidad de Chile, ha vivido todo tipo de experiencias jugando el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

“Samurái” sabe lo que es ganar en Macul, de hecho fue titular en el último triunfo azul en el Monumental: el 3-2 del 1 de septiembre de 2001. Sin embargo, con el tiempo fue acumulando más experiencias amargas que gratas.

Pero hubo una edición de Superclásico en Pedrero especialmente dura para el hoy rostro de TNT Sports. Se trata del duelo entre Colo Colo y la U del 25 de agosto de 2018, cuando el “Cacique” se impuso por 1-0 con gol del argentino Juan Manuel Insaurralde.

En aquella ocasión, la Garra Blanca desplegó un enorme lienzo que recreaba una violenta agresión en contra de Johnny Herrera. Junto con ello, el entonces arquero azul comenzó a recibir proyectiles desde antes del arranque del partido.

“Yo cuando lo pasé mal en el Monumental fue cuando subieron el lienzo. Fue de la hinchada, pero el estadio estaba todo coludido. Cortaron la luz, no hubo grabaciones, antes que empezara el partido me rompieron la cabeza con un piedrazo. Me acuerdo que le mostré a (Roberto) Tobar y él me preguntaba ‘¿qué hacemos?’. Yo le dije ‘vamos a jugar’”, contó el histórico azul en “TST Podcast”.

El violento lienzo contra Johnny Herrera en el Superclásico del 2018 en el Monumental (AgenciaUNO)

“Aparte de la amenaza que era normal toda la semana, después que te cuelguen un lienzo y sales apuñalado, ya era un poquito extremo, pero te juro que me dio prácticamente lo mismo”, continuó.

Eso sí, Herrera fue más allá y sostuvo que “eso fue el lienzo, pero cuando tienes a un tipo apuntándote con una bengala a seis metros... como que lo tomé súper bien, pero no cualquiera hubiese podido seguir jugándo, créeme”.

“Me pasó una bengala por al lado, antes de empezar el partido”, remató el hombre récord en cuanto a títulos obtenidos con la camiseta de Universidad de Chile.