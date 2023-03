Mouche sorprende con curiosa opinión sobre Haaland: “Me parece un goleador fantástico, pero crack no es”

Pablo Mouche, delantero argentino que defendió los colores de Colo Colo entre 2019 y 2020, sorprendió al entregar una curiosa opinión sobre Erling Haaland, futbolista noruego que no para de deslumbrar con sus goles en el Manchester City.

“Me parece un goleador fantástico, descomunal, pero crack no es. Va a seguir rompiendo récords, pero no es un crack porque a mí me gusta otro estilo”, sostuvo el jugador que actualmente milita en el club Atlanta, de la segunda categoría del fútbol argentino, durante su participación en el programa “Presión Alta” de TyC Sports.

“Crack es magia, fantasía es ser completo. El Kun Agüero ¿hacía goles? Sí, y era habilidoso, enganchaba, se sacaba dos o tres tipos de encima. Es más jugador que Haaland”, agregó el atacante que disputó 55 partidos y marcó 8 goles con la camiseta del “Cacique”.

Cabe recordar que ayer martes, Erling Haaland tuvo una de sus jornadas más brillantes como futbolista profesional, al anotar 5 goles en la victoria 7-0 del Manchester City sobre RB Leipzig, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2022-2023.

Post partido, el “Androide”, entre risas, declaró lo siguiente respecto a su deslumbrante actuación: “Cuando salí le dije a Pep (Guardiola) que me hubiera gustado marcar el sexto gol, un doble triplete, pero ¿qué podemos hacer?... Tengo que irme”.

Erling Haaland Erling Haaland celebra tras marcar el quinto gol del Manchester City ante Leipzig en los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 14 de marzo de 2023, en el estadio Etihad de Manchester. (AP Foto/Dave Thompson) (Dave Thompson/AP)

Además, entregó algunos conceptos sobre su notable presente. “Cuál es mi súper fortaleza... Creo que después de marcar cinco goles tengo que decir que mi gran virtud es marcar goles. Algunos goles que marqué hoy no los pensé, solo los estaba haciendo”, dijo.

“En el penal, solo estaba tratando de meter el balón en el fondo de la red. Lo mismo con el segundo gol, igual que en el tercero. Lo mismo en cada gol. Creo que gran parte es solo ser rápido en la mente. Siempre tratando de hacer lo correcto y tratando de poner la pelota donde el portero no está. Creo que un poco de eso. Por supuesto, es calidad, pero creo que gran parte está en la cabeza”, complementó.