Michael Clark alza la voz: “Insinuar y decir que Cecilia Pérez está mintiendo, es una bajeza”

Siguen los coletazos del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. Ahora, el foco de la polémica está puesto en la agresión que sufrió Cecilia Pérez en su visita al Estadio Monumental, según acusaron desde Azul Azul.

Y es que pese a la existencia de un certificado que acredita los hechos ocurrido el domingo en Macul, desde el “Cacique” tendrían dudas respecto a la veracidad de estos acontecimientos, ya que según explicaron ayer a El Mercurio, no existirían imágenes que verifiquen la denuncia de la exministra del Deporte.

Frente a estas disímiles versiones, Michael Clark, presidente de Azul Azul, decidió alzar la voz y aseguró que “la agresión está acreditada. Que no existan imágenes todavía, no significa que la agresión no haya sucedido”.

“Hay testigos y certificado de un médico que no se va a prestar para inventar cosas. Insinuar y decir que Cecilia Pérez está mintiendo, es una bajeza”, complementó el timonel del Romántico Viajero.

Pero eso no es todo. Clark también aprovechó la instancia para negar que la dirigencia haya invitado a ex líderes de la barra Los de Abajo, quienes fueron captados viendo el compromiso en la tribuna Rapa Nui.

Al respecto, el dirigente explicó que “hicimos uso de 80 entradas aproximadamente, tenemos claro el nombre de todas esas personas y no hay barristas ahí. Tampoco había ningún barrista en el bus, tengo la lista de quiénes iban en el bus”.

Por último, destacó que la ANFP haya presentado una denuncia por los incidentes que tuvieron lugar el pasado fin de semana, detallando que “Pablo Milad se comunicó con nosotros. Se hicieron parte de la denuncia y eso da una señal importante. Lo que pasó el domingo es algo que no puede ser, es de máxima gravedad. Me alegro por lo que decidió la ANFP”.