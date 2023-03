El “Chino” Ríos lanza ácida crítica al tenis: “Era mi trabajo, lo tenía que hacer, pero no era entretenido”

Marcelo Ríos, quien este viernes enfrentará al español Alex Corretja en lo que podría ser su última exhibición, manifestó una dura crítica al tenis como industria, pero fundamentalmente como espectáculo. En su reconocido estilo, el “Chino” dijo que el deporte blaco es derechamente es “fome”.

“Lamentablemente el tenis siempre ha sido mucho de restricciones. Dices un garabato y multa, tiras la raqueta y multa. Si ves el hockey sobre hielo, que me gusta harto ir a verlo, se agarran a combos, es un show, un espectáculo, vas a verlo, tomas una cerveza, lo pasas la raja”, declaró el exnúmero uno del mundo en conversación con ESPN.

“Wimbledon vestido de blanco, parecen cualquier huea, no puedes decir un garabato. En mi época decías cualquier cosa y era multa, plata. Es fome el tenis, es como ir a ver cricket”, continuó.

En ese sentido, el ganador de 18 títulos del ATP sostuvo que “yo nunca he encontrado entretenido el tenis, era mi trabajo, lo tenía que hacer, pero no era entretenido. No era de ir a sentarme a ver un partido y decir hoy juega alguien y puta qué entretenido”.

“Más encima, todas las finales Djokovic y Nadal, más encima a Djokovic tampoco lo encuentro un tipo entretenido dentro de la cancha”, complementó.

Ríos insistió en su punto y expresó que “ver a McEnroe me gustaba, dejaba cosas. Haas también, tipos que eran diferentes. Pero eso no iba bien con el tenis, es decir, era mal visto, el tipo que decía garabatos, el tipo que puteaba o el que tiraba la raqueta era mal visto”.

“Yo no sé por qué cada vez se hizo peor, después había que vestirse de blanco, en las conferencias de prensa no podías hablar mal de nadie”, cerró.