Sólo 1 por ciento de usuarios pudo resolver este impresionante desafío

La misión de este test visual no es tan fácil como parece; por tal motivo debes poner mucha atención, pues la clave está en que te concentres y seas muy preciso.

Este desafío pondrá a volar tu cabeza, ya que deberás encontrar el círculo que es de colores diferentes, así que enfoca todos tus sentidos.

El reto está pensado en las personas que son muy observadoras, pues tendrás mirar cada rincón de la imagen; sólo así podrás encontrar la respuesta correcta.

Ten en cuenta que entre más rápido lo hagas, definirás lo ágil que trabaja tu mente con este tipo de enigmas tan complejos que rondan la web.

Con la prueba te llevaremos a un límite sensorial que no habías experimentado. Pon mucha atención a la imagen y descifra el lugar del círculo de colores diferentes.

Mira la imagen

Test visual. Encuentra el círculo oculto.

Como puedes darte cuenta, la imagen tiene muchas figuras, situación que podría confundir un poco tu mente, pero debes enfocarte en el objetivo.

Pocas personas dieron solución al enigma; de hecho, sólo dos por ciento de los participantes acertaron a la respuesta correcta.

Sin embargo, tampoco debes desanimarte, porque, si no consigues resolverlo, existe la posibilidad de que puedas hacer otras pruebas.

Es momento de que prestes atención y mires detenidamente la imagen, para que así encuentres el círculo diferente.

Solución del test visual

Como pudiste darte cuenta, no era nada sencillo resolver este test, por ello sólo un por ciento de los participantes lograron hallar la respuesta correcta.

Para encontrar el círculo debías poner mucha atención, pues no se encontraba tan visible. El objetivo estaba muy cerca del centro, así que no te desanimes si no lo localizaste.

Solución. Aquí está el círculo.

La cantidad de figuras podía confundirte, pero confiamos en tu instinto de detective, pero si no lo lograste no te desanimes, pues habrá más oportunidades.