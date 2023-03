La confesión azul de César Cortés tras su retiro: “Me hubiese encantado haber hecho mucho más en la U, el club de mis amores”

Tras la igualdad 1-1 entre Magallanes y Universidad Católica de este domingo en el Bicentenario de La Florida, el veterano César Cortés puso fin a su extensa carrera como futbolista profesional. En ese contexto, el “Chester” hizo un balance de lo que fue su vida como futbolista.

“Me voy satisfecho, he hecho una linda carrera. Me voy contento por las muestras de cariño y voy a disfrutar con la familia”, declaró Cortés en la transmisión oficial de TNT Sports.

Luego, el ahora retirado futbolista, quien se trasladará a Ibiza para vivir con su familia, destacó los logros alcanzados con Magallanes en los últimos meses. “Satisfecho con lo que conseguimos. Se fue formando un grupo nuevo, se ha mejorado en muchos aspectos y lo hemos coronado con tres títulos que ha despertado al hincha oculto, un poco golpeado de estar tantos años en la B sin éxitos deportivos”, manifestó.

Además, el ahora excapitán de la “Academia” expresó que “uno a veces no dimensiona cómo llega a ciertas personas. He recibido muchos mensajes y no he podido responder casi ninguno. Fueron 20 años de carrera, con altos y bajos, pero disfruté”.

La confesión azul de Cortés

Por otro lado, César Cortés habló de aquellos momentos no tan gratos que vivió a lo largo de su carrera. “¿Un momento de dificultad?… hay muchos, pero fue con Universidad de Chile”, partió indicando.

“Me hubiese encantado haber hecho mucho más y haber jugado en ese club de mis amores, ganado más títulos y haber tenido un rendimiento mejor. Me quedo con esa espinita”, continuó.

Eso sí, el “Chester” aprovechó de dejar un recado sobre este asunto. “El fútbol tiene muchas vueltas. Tengo el curso de entrenador y de dirección deportiva. A veces, se consiguen las cosas desde otro lado”, estbaleció.