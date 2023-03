Marcelino Núñez cuenta cómo va la vida en Norwich: “No entiendo mucho porque los ingleses hablan muy rápido y no modulan”

El futbolista chileno Marcelino Núñez vive su primera temporada en el Norwich City, en la que ha sumado altos y bajos dentro de la cancha, pero siempre con ese sello de felicidad que lo ha caracterizado desde que irrumpió en el plantel de Universidad Católica y que por estos días cautiva en Inglaterra.

Y es que esa permanente sonrisa tanto dentro como fuera del campo de juego ha llamado mucho la atención en suelo inglés. Al respecto, en entrevista con Las Últimas Noticias, el oriundo de Colina dijo lo siguiente: “Pienso que desde pequeño soñaba con ser futbolista y que no logro comprender del todo dónde estoy ahora. Por eso trato de aprovechar todo y ser feliz”.

En esa misma nota, el seleccionado nacional contó cómo va su vida en Norwich. El idioma, el tráfico y el clima fueron algunos aspectos abordados por Marcelino, quien entre risas explicó cómo se las ha arreglado junto a su esposa, Vania Rivadeneira, en el día a día en el Reino Unido.

En cuanto al idioma, el jugador formado en la UC sostuvo que “yo creo que dirías lo mismo de los chilenos: no se les entiende nada, jajajá. A mí me pasa que no entiendo mucho porque los ingleses hablan muy rápido y no modulan”.

Además, Núñez explicó que “el club primero me puso a mi traductor Alan como profesor por dos veces a la semana. Después me lo quitaron y yo contraté a una profesora con la que tuve clases antes de venirme a Inglaterra. Ella está en Chile así es que lo hacemos vía Zoom. Y ahora el club reanudó las clases con mi traductor por un mes, más que nada para adaptarme a las conversaciones del entrenador, la táctica y todo eso”.

Respecto al hecho de conducir en suelo británico, donde se maneja por el carril izquierdo, el “10″ de la Roja comentó que “aprendí al tiro. Vine con mi representante y a los dos días le dije: pásame el auto, yo manejo. No me costó. ¿El tráfico en Inglaterra? Es una paz tremenda, no tocan ni la bocina. En Chile es todo el rato, pero acá no. Solo la tocan cuando hay una emergencia”.

Los panoramas junto a Vania

Por otro lado, Marcelino Núñez explicó que “Vania se defiende un poco más con el inglés, aunque es un poco más tímida. Cuando me toca viajar o concentrar, ella trata de salir, hacer las compras, estudiar inglés. Me pongo en sus zapatos: ella me acompañó a otro país, un gran sacrificio, así es que tratamos de aprovechar y conocer distintos lugares”.

Un aspecto relevante para la vida de Marcelino y Vania en Norwich ha sido la corta extensión de la luz de día. “Con mi señora nos ha costado eso porque termino el entrenamiento, voy al gimnasio y tipo 16 horas ya está oscureciéndose. No sabes qué hacer, aparte de cenar y acostarte, jajaja”, dijo.

Más allá de eso, el matrimonio Núñez-Rivadeneira se ha dado tiempo para descubrir distintos rincones del Reino Unido. “Primero fuimos a Londres. Yo lo conocía, pero mi señora no. Estuvimos en el Big Ben. Y después, en Norwich, hemos visitado dos zoológicos, tratamos de salir al centro, a restoranes o a la playa. Lo único que no me ha gustado es que acá le echan mucho picante a las comidas”, detalló.

“Salimos a caminar o estudiamos. También tengo un aparatito para ver noticias de Chile. ¿PlayStation? Solo si hay un torneo cuando estoy con la Selección juego. De hecho, acá tengo una Nintendo Switch, pero no la uso, es para los viajes no más”, agregó.