“Realmente no veo razones”: Stöhwing cree que el Monumental no debe ser castigado por los incidentes ocurridos en el Superclásico

La dirigencia de Blanco y Negro, representado por Alfredo Stöhwing, asistió este lunes a la Fiscalía Metropolitana Oriente para entregar los detalles sobre los incidentes que se presenciaron en el superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, que se disputó el pasado 12 de marzo en el Estadio Monumental.

Tras aquella cita, el presidente de ByN expresó que espera que el recinto de Macul no reciba una sanción. “Espero que no sea castigado, realmente no veo razones para eso. Sí me parece que hay ciertos sectores del estadio que deberían entrar en una revisión especial y a lo mejor no tener público por algunas fechas hasta esclarecer más los antecedentes”, declaró según consignó Radio Cooperativa.

Si bien reconoce los incidentes, el dirigente insistió en que no deberían recibir una sanción que perjudique al club. ”Si uno mira el comportamiento del resto del público, éste fue bastante razonable, hubo situaciones difíciles, con mucha bengala, pero espero que no provoquen este daño enorme, deportivo, financiero e institucional al club. Espero que no se castigue”, estableció.

Stöhwing apela al comportamiento que ha tenido el público en los últimos partidos como un antecedente que apoye al elenco albo, como también su cumplimiento ante los requisitos de las autoridades.

“Nosotros cumplimos con todas las obligaciones que impuso la autoridad, tuvimos más de 400 guardias, más de 32 cámaras; hacemos un esfuerzo enorme, acá somos un poco víctimas de las situaciones de violencia en el país, hacemos nuestro mayor esfuerzo y esperamos que el estadio no se castigue”, manifestó.