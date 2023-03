“Chino” Ríos: “Me siento querido y me llevo bien con la gente del pueblo”

Marcelo Ríos, quien por estos días ha dado varias entrevistas para repasar lo que fue su exitosa carrera como tenista, entregó unas llamativas declaraciones respecto a su relación con el pueblo de Chile.

“Me siento querido y me llevo bien con la gente del pueblo. Yo paseaba por el Cerro 18 y lo pasaba la raja. Me decían ‘nosotros por 40 lucas matamos a un hueón’”, manifestó el “Chino” en conversación con D Sports.

En la misma línea, el exnúmero uno del mundo remarcó que “siempre me llevé bien con la gente humilde, que valoraban quien eras tu”.

Por otro lado, el oriundo de Vitacura comentó que “me siento respetado por la gente que sabe de deporte, por los que saben que significa sacarse la cresta y lograr algo por tus medios”.

“Para llegar a ser número uno hay muchas cosas detrás que nadie sabía. Hay mucha gente mal intencionada, que no le gusta el éxito de otros”, agregó.

“En mi carrera lo pasé más mal que bien”

A modo de balance respecto a lo que fue su carrera como tenista profesional, Marcelo Ríos sostuvo que “lo que más me gustó fue ganar, poder decir que fui el número uno en lo que hice”.

“Lo que no me gustó mucho fue cómo se organizaba el tour, no era gente muy agradable para mi forma de ser. Y me mataron los viajes, estar en Europa o China y no poder volver en semanas”, añadió.

Eso sí, puso énfasis en que “cuando empecé con las lesiones, la plata pasó a segundo plano. Ya no lo pasaba bien en los hoteles, los viajes, quería solo llegar a mi casa. En mi carrera lo pasé más mal que bien”.