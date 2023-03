Esteban Paredes contó detalles de su llegada a Colo Colo: “La U y Católica estaban con la oferta primero y eran mejores”

El histórico Esteban Paredes, quien este sábado tendrá su gran fiesta de despedida en el Estadio Monumental, brindó una extensa entrevista en la edición de este jueves de “Los Tenores”, en la que abordó distintos asuntos.

Uno de ellos fue su llegada a Colo Colo. El “Tanque” recordó lo difícil que fue salir de Santiago Morning y que pudo jugar en los archirrivales del “Cacique”.

“La U y Católica estaban con la oferta primero y eran mejores ofertas. Después aparece Colo Colo”, contó el máximo goleador en la historia de la Primera División de Chile, durante su participación en el programa de Radio ADN.

“(Hugo) Tocalli era el DT. Fue una cuestión más del club, él venía llegando recién y no conocía mucho el entorno de otros equipos”, agregó Paredes respecto a su fichaje en Colo Colo, el cual se concretó a mediados de 2009.

Quiere volver a Macul

Por otro lado, Esteban Paredes manifestó públicamente su deseo de volver a Colo Colo, para cumplir funciones dentro de la estructura deportiva del “Cacique”.

“Hace cuatro meses hablé con Rodrigo Córdova, jefe de comunicaciones, y me ofrecí, que me encantaría trabajar acá y que estaba estudiando para ser director deportivo y entrenador. Me gustaría ser parte de las divisiones inferiores. Desde entonces no ha pasado nada”, declaró.

Su gran anhelo es trabajar en el ámbito formativo y para eso cree tener las aptitudes. “No quiero sacar a nadie tampoco, pero hay que trabajar. Nos falta mucho para que nuestras selecciones tengan grandes jugadores. No tengo temor”, estableció.